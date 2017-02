Čustveni poklon Frances Bean pokojnemu očetu

Kurt Cobain bi praznoval 50. rojstni dan

20. februar 2017 ob 17:44

Hčerka Kurta Cobaina Frances Bean se je na dan, ko bi praznoval 50. rojstni dan, poklonila pokojnemu očetu s čustvenim spisom, ki ga je objavila na družbenem omrežju Instagram.

"Danes bi praznoval 50. rojstni dan. Vsi te imamo radi in te pogrešamo. Hvala, ker si mi poklonil življenje. Za vedno tvoja hčerka, Frances Bean Cobain," je napisala 24-letnica. Hčerka pokojnega kralja grunga je v zadnjem času polnila tabloide zaradi ločitve od moža Isaiaha Silve. Še vedno se nekdanja ljubimca se zadnje tedne srečujeta na sodišču. Frances Bean toži Silvo, ker je ta po ločitvi obdržal Cobainovo kitaro, na katero je nastopil v ikonični oddaji MTV Unplugged.

Silva že ves čas trdi, da mu je Frances Bean kitaro poklonila kot poročno darilo. Toda sama jo želi nazaj. Toda njena navezanost na čase grunga se konča pri osebnih stvareh očeta. V nedavnem intervjuju za NME je namreč izjavila: "Briga me, kaj so počeli v 90. letih. Mene ni bilo takrat in zato mi ta čas ni pomemben. In ko ti vsak dan 24 let poudarjajo pomembnost tistega časa, se nehaš z njim ukvarjati."

Kurt Donald Cobain se je rodil 20. februarja 1967. Svojo prvo ploščo Bleach so izdali leta 1989, svetovno prepoznavnost pa jim je prinesel album Nevermind iz leta 1991 - prodati jim je uspelo več kot 15 milijonov izvodov. Album se je v glasbeno zgodovino zapisal kot tisti, ki je širšo javnost seznanil z žanrom grunge.

