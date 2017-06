Dedek o Clooneyjevih dvojčkih: lepa, temnolasa, deček ima očkov nos

Prek videoklepeta ju je "spoznal" kmalu po porodu

9. junij 2017 ob 14:09

Los Angeles - MMC RTV SLO

Nick Clooney, oče filmskega zvezdnika Georgea Clooneyja, ki je pri 83 letih znova postal dedek, je razkril, da sta sinova dvojčka "prelepa" in imata temne lase.

V torek je svet obšla vest, da sta George Clooney in njegova žena Amal postala starša, rodila sta se jima dvojčka Ella in Alexander. Novico je sporočil igralčev tiskovni predstavnik: "Ella, Alexander in Amal so zdravi, srečni in jim gre dobro." Hudomušno je dodal: "George je omamljen in bo okreval v nekaj dneh."

Medtem ko tabloidi napeto čakajo na kakršne koli podrobnosti o porodu in slavnih dojenčkih, je zdaj Georgeev oče, novinar in televizijski voditelj, ki se je preizkusil tudi v politiki in na človekoljubnem področju, razkril, da sta z ženo Nino novorojenčka, ki sta se rodila na Otoku, že "spoznala" prek spletnega videoklepeta. Snaho Amal, ki je povezavo z njima prek mobilnega telefona vzpostavila že dve uri po porodu, je označil za "superžensko".

Georgeu so se orosile oči

Nick pravi, da sta 56-letni George, superzvezdnik in oskarjevec, in njegova 17 let mlajša žena, uspešna odvetnica za človekove pravice, navdušena nad svojo družinico. "Krasna je. Otroka sta lepa. No, saj ni čudno, tudi ona je. George pa: nekam vlažne oči je imel, nisem prepričan, da je bil čisto trezen," se je na sinov račun pošalil oče.

Dodal je, da sta z ženo kar malo dvomila, da bo kdaj postal očka, dokler jima ni predstavil Amal. "Tudi George se je, ravno tako kot jaz, poročil z žensko 'izven svoje lige'," je bil še naprej hudomušen Clooney starejši.

Medtem ko bo javnost na fotografijo dvojčkov bržkone morala še nekaj časa počakati, je Nick razkril, da sta temnolasa in "prelepa", Georgeevi mami se zdi, da ima deček očkov nos, vsaj iz profila, je še klepetal navdušeni dedek, ki sta mu všeč tudi imeni dvojčkov.

Nick in Nina Clooney imata zdaj skupno štiri vnuke: Georgeeva starejša sestra Ada, ki živi v Kentuckyju, daleč od Hollywooda, a čisto blizu staršev, živi običajno življenje računovodkinje in ima dva že odrasla otroka.

A. K.