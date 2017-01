Deppovi milijoni izpuhteli v zrak - vpogled v nepreudarno zvezdniško ravnanje s financami

Zvezdnik toži brata Joela in Roba Mandela

16. januar 2017 ob 11:12

Los Angeles - MMC RTV SLO

Novica, da Johnny Depp toži svoja poslovna menedžerja zaradi prevare in neavtoriziranih posojil, daje dober vpogled v nepreudarno zvezdniško upravljanje financ in je opozorilo Deppovim stanovskim kolegom, ki svoje milijone naivno zaupajo manjšim družbam, pogosto celo brez ustreznih pogodb in nadzora.

53-letni Depp je prvič posumil, da nekaj ni v redu, ko sta ga njegova poslovna menedžerja, brata Joel in Rob Mandel, poklicala ter mu sporočila, da nima dovolj denarja in da mora zato prodati vasico, ki jo ima igralec v lasti na jugu Francije.

Zvezdnik Piratov s Karibov do takrat ni namenjal veliko pozornosti na to, kako brata upravljata njegovo premoženje. A nenadejana novica je sprožila preiskavo, ki je nazadnje privedla do tega, da je Depp v petek na višjem sodišču v Los Angelesu vložil tožbo, v kateri zahteva več kot 25 milijonov dolarjev odškodnine zaradi prevare in poklicne malomarnosti, poroča Wall Street Journal (WSJ).

Depp v tožbi navaja, da sta mu brata Mandel prek svojega podjetja Management Group povzročila za več deset milijonov dolarjev izgube, mu nakopala dobrih 40 milijonov dolarjev dolga in izgubo pomembnih nepremičnin. Depp je sicer eden najbolje plačanih igralcev, ki je v svoji 30-letni karieri zaslužil več kot 650 milijonov dolarjev.

Odvetnik tožencev Michael Kump je tožbo označil za popolno izmišljotino in dejal, da sta poslovna svetovalca "storila vse v svoji moči, da bi obvarovala Deppa pred njegovim neodgovornim in razsipnim zapravljanjem".

Redek vpogled v zakulisje

Depp trdi, da sta Mandela brez njegove vednosti posodila skoraj 10 milijonov dolarjev ljudem blizu Deppa oz. ljudem, ki so delali za Deppa, od tega naj bi sedem milijonov dobil neimenovani posameznik, da bi se mu menedžerja tako "priliznila in utrdila lasten položaj kot svetovalca". Finančnika naj bi si 5 milijonov dolarjev izposodila tudi za samega Deppa, pri tem pa za poroštvo uporabila pet losangeleških nepremičnin, ki jih igralec uporablja za svoje stalno bivališče. A ker posojila nista ustrezno odplačala, Deppu grozi zaseg nepremičnin, navaja.

Zastopnik Mandelov odgovarja, da sta svetovalca Deppa s posojilom v resnici rešila, saj je igralcu pretil bankrot, tožba pa da je "prozoren poskus odložitve zasega s širjenjem zlonamernih laži". Poleg odškodnine Depp v tožbi zahteva tudi odložitev zasega.

Kot piše WSJ, tožba ponuja redek vpogled v zakulisje pogoste dinamike v Hollywoodu, kjer se več milijonov težki igralci posvetijo karieri, finančne podrobnosti pa prepustijo upravnikom, ki pogosto delujejo brez formalnih pogodb in z malo nadzora.

Do milijonov s Pirati

Depp je svojo igralsko kariero začel leta 1984 z grozljivko Nočna mora na ulici brestov, sledile pa so vloge v seriji 21 Jump Street in filmu Edvard Škarjeroki, s katerim je leta 1990 začel dolgo sodelovanje z režiserjem Timom Burtonom, s katerim je posnel kar deset filmov. Kritikom se je prikupil v filmih Kaj žre Gilberta Grapa (1993), Ed Wood (1994) in Donnie Brasco (1997), hordo oboževalk pa si je pridobil z Don Juanom DeMarcom (1994), v katerem je igral slavnega ljubimca.

V dobičkonosnega zvezdnika prve kategorije je Depp prešel z Disneyjevo filmsko franšizo Pirati s Karibov, za vlogo pirata Jacka Sparrowa pa je bil leta 2004 celo nominiran za oskarja - prvega od treh - in zlati globus. Peti del Piratov s Karibov v kinematografe prihaja letos poleti.

Upravljanje premoženja, ki so ga Deppu prinesle vse te vloge, vključuje upravljanje dobičkov, večjih od številnih zasebnih podjetij. In javno razkritje zasebnih finančnih dogovorov zvezdnika Deppovega kova bi lahko spodbudilo tudi druge v šovbiznisu, da se malce bolj poglobijo v lastne poslovne dogovore. Poslovni svetovalci so sicer nepogrešljivi del hollywoodskega ustroja, ki jih premožni igralci in filmski šefi pooblaščajo za sklepanje naložb in plačevanje računov. Njihovi honorarji so različni, še posebej, ko igralec doseže Deppovo raven dohodkov.

Kot številna poslovna podjetja v Hollywoodu tudi Management Group ohranja nizek profil, seznam strank pa tajen. Sodeč po navedbah v tožbi, Depp z bratoma Mandel ni imel nobenega pisnega dogovora, koliko bosta za svoje delo plačana, družba pa je z Deppovim dobičkom ravnala kot s svojim lastnim. Management Group si je izplačala več kot 28 milijonov dolarjev, brata pa sta redno zamujala s plačilom Deppovih davkov, zaradi česar je igralec plačal skoraj 6 milijonov zamudnih obresti, navaja tožba.

"Kaj delaš???"

Depp je brata Mandel najel leta 1999, na njegovi plačilni listi pa sta bila do marca lani, ko sta mu povedala, da bo moral prodati vas z več kot ducat stavbami nedaleč od Saint-Tropeza. Igralec je dal vasico na prodaj za 26 milijonov dolarjev, nato pa zaradi finančne stiske ceno podvojil, a mu je za zdaj še vedno ni uspelo prodati, trenutno je lahko vaša za 39 milijonov dolarjev.

Deppa in njegove sodelavce je novica, da bo moral prodati vas, popolnoma presenetila, igralčev agent pa je enemu od bratov Mendel takoj za tem poslal sporočilo: "Si ti rekel Johnnyju, da mora do konca leta zaslužiti 25 milijonov??? Kaj delaš????"

Depp zadnje čase resnično nima sreče - lani je moral svoji zdaj že nekdanji soprogi Amber Heard izplačati 7 milijonov dolarjev odpravnine, umazana ločitev, v kateri ga je 24 let mlajša igralka obtožila fizičnega in psihičnega nasilja, pa je močno načela ugled priljubljenega zvezdnika. Zakon Deppa in Heardove, uradno končan prejšnji teden, je trajal dobro leto dni, zaradi mične igralke pa je Depp zapustil svojo dolgoletno partnerico in mamo njegovih dveh otrok, francosko pevko in igralko Vanesso Paradis.

K. S.