Dobrodelni koncert nekdanjih predsednikov ZDA

Sredstva bodo namenjena območjem, ki so jih prizadeli orkani

5. oktober 2017 ob 19:12

Washington - MMC RTV SLO

Nekdanji ameriški predsedniki so se združili in ustanovili fundacijo, kjer zbirajo denar za odpravo škode, ki so jo povzročili orkani. Skupaj bodo organizirali tudi dobrodelni koncert.

Vseh pet še živih nekdanjih predsednikov ZDA - Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H. W. Bush, Jimmy Carter - je v želji, da bi pomagali ljudem, ki so jih prizadeli orkani, združilo moči in ustanovilo dobrodelno fundacijo One America Appeal.

Zbran denar je namenjen pomoči ljudem, ki živijo na območjih, kjer so besneli orkani Harvey, Irma in Maria. Prav tako se z donacijami odpravlja škoda, ki so jo našteti orkani povzročili na območjih Teksasa, Floride, Portorika in Deviških otokov Združenih držav.

Predzadnji vikend v oktobru bo v sklopu fundacije organiziran tudi dobrodelni koncert z naslovom Globoko iz srca (Deep From the Heart), na katerega bo skupaj prišlo vseh pet nekdanjih predsednikov. Nastopili bodo country glasbeniki Alabama, The Gatlin Brothers in Lyle Lovett, gospel pevka Yolanda Adams in Cassadee Pope, zmagovalka tretje sezone ameriške oddaje The Voice.

V izjavi za javnost je Bill Clinton v imenu vseh petih nekdanjih predsednikov ZDA sporočil, da je "orkan Harvey povzročil veliko opustošenje, vendar je hkrati v ljudeh prebudil najboljše." Bush starejši je dodal: "Pomembno je, da prizadeti ljudje, ki se jim morda zdi, da je pot do prenove neskončna, vedo, da bomo na dolgi poti z njimi."

Fundacijo One America Appeal je pet predsednikov najprej ustanovilo, da bi ljudi spodbudili k pomoči po orkanu Harvey, nato pa so projekt razširili in vanj vključili še območja, ki sta jih prizadela orkana Irma in Maria.

M. Z.