Trump v Portoriku, kjer polovica ljudi nima pitne vode: "Nekoliko ste iztirili naš proračun"

8.000 ljudi še naprej v 140 zatočiščih po državi

3. oktober 2017 ob 20:57,

zadnji poseg: 3. oktober 2017 ob 21:06

San Juan - MMC RTV SLO, Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je na obisku v opustošenem Portoriku pohvalil odziv svoje administracije in ograjal lokalne oblasti za spopadanja z uničujočimi posledicami orkana Maria.

"Moram vam povedati, Portoriko, da ste nekoliko iztirili naš proračun," je z nasmeškom dejal Trump, pri čemer se je najverjetneje želel pošaliti glede finančnega položaja v državi, ki je letos razglasila stečaj in dodal: "V Portoriku smo zapravili veliko denarja in to je v redu, saj smo rešili veliko življenj", poroča CNN.

"Lahko ste zelo ponosni, da je umrlo le 16 ljudi", je Trump dejal portoriškim predstavnikom in posledice Marie primerjal z orkanom Katrino, "po katerem je v ZDA umrlo stotine in stotine in stotine ljudi", čeprav je za posledicami Katrine leta 2005 uradno umrlo 1.833 ljudi. Pohvalil je ameriško vojsko in zvezno agencijo za posredovanje v izrednih razmerah (Fema) , ki sta na otoku pomagali pri spopadanju s posledicami uničujočega orkana.

Trump je za sodelovanje sicer tudi pohvalil portoriškega guvernerja Ricarda Rossela, "ki je cenil, kar smo storili" in predstavnico Portorika v ameriškem kongresu Jennifer Gonzalez-Colon, ki je o pomoči ameriške administracije govorila "same lepe stvari".

Polovica prebivalstva nima pitne vode

Guverner Rosselo je na tiskovni konferenci oznanil, da v prihodnjih dneh v Portoriko prihaja 1,5 milijonov sodčkov goriva, po tem, ko je minuli teden predsednik Trump tujim ladjam vendarle dovolil dostop do portoriških pristanišč.

Rosello je dejal, da ima polovica 3,5-milijonskega Portorika zdaj dostop do pitne vode, več kot 10.000 prostovoljcev pa se po državi še naprej spopada s posledicami uničujočega orkana. Okoli osem tisoč ljudi je še naprej nameščenih v 140 zatočiščih po otoku.

Po orkanu je brez električne oskrbe ostal praktično ves otok. Guverner obljublja, da bodo v naslednjem mesecu poskrbeli za električno oskrbo četrtine otoka, deset odstotkov gospodinjstev naj bi jo dobilo v naslednjih dveh tednih. Za 40 odstotkov prebivalstva so uspeli ponovno vzpostaviti mobilna omrežja, čeprav so nekatera območja še naprej odrezana od signala.

Prioriteta pri reševanju krize na otoku je dostava nafte bolnišnicam, ki jo potrebujejo za proizvodnjo električne energije prek generatorjev, je dodal guverner in dodal, da ima trenutno električno energijo deset bolnišnic.

Nasilni tviti proti portoriškim oblastem

Predsednik Trump je v preteklih dneh sicer Portoriku namenil serijo tvitov. Vroča razprava se je sicer začela, ko je županja mesta San Juan Carmen Yulin Cruz za televizijo CNN dejala, da ljudje na Portoriku umirajo in Trumpa pozvala, naj jim pomaga. Trump je v tvitu odgovornost za katastrofalne razmere na otoku pripisal slabemu vodenju ter dodal, da "Portoričani želijo, da se vse naredi namesto njih".

