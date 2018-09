Donald Trump namesto v spremstvu Melanie z njeno dvojnico?

Teorije zarot krožijo

3. september 2018 ob 13:00

Washington - MMC RTV SLO

Po spletu so začele krožiti teorije zarot, potem ko se je pojavil video prvega para ZDA, pri čemer si Melania ni ravno najbolj podobna.

Posnetek, ki prikazuje ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegovo soprogo med vkrcavanjem na predsedniško letalo v Columbusu v Ohiu, je bil posnet 24. avgusta. A pozorni opazovalci so nemudoma poudarili, da so videz, telesna govorica in barva las očitno drugačni od resnične prve dame.

"Gre za dvojnico, ki tehta skoraj deset kilogramov več. Njen obraz je okroglejši, prav tako trebuh. Lasje so popolnoma drugačne barve, rob lasišča je drugačen," je zapisal eden od uporabnikov Twitterja.

Spet drugi so izpostavili, da se ženska na posnetku premika drugače od 48-letne Melanie, odločnejše, samozavestnejše.

Govorice vzniknile že lani

Mnogi so primerjali fotografije Trumpove, posnete isti dan, z žensko na posnetku, in prišli do ugotovitve, da sta na neki točki ženski morali zamenjati mesti.

Govorice, da Melania uporablja dvojnico, sicer niso nove, saj so prvič vzniknile že oktobra lani. Ponovno so se pojavile julija s fotografijami precej drugačne prve dame na vrhu Nata v Bruslju. Te so bile posnete kmalu po Melanijini skrivnostni, skoraj mesec dni dolgi odsotnosti iz javnosti.

Iz Bele hiše so neobičajno dolgo odsotnost pojasnili z razlago, da je imela Trumpova maja manjši poseg v bolnišnici, kar pa ni zadovoljilo skeptikov, saj so pacienti običajno po posegih, kakršnega naj bi imela na ledvici Trumpova, doma že isti dan.

Melanii podobna agentka

Med drugim so začele krožiti govorice, da se je prva dama v resnici odselila iz Bele hiše in da sta se z 12-letnim sinom Barronom vrnila domov v New York.

Številni menijo, da Trumpova dejansko uporablja dvojnico, ki jo občasno zamenja na javnih dogodkih, zaradi česar naj bi nekdanja slovenska manekenka tudi tako rada nosila velika sončna očala, ki delno zakrivajo njen obraz. Ena od dvojnic bi sicer lahko bila kar agentka tajne službe, ki redno spremlja prvo damo, saj ji je res nadvse podobna.

Does this look like Melania? pic.twitter.com/2YXsMh5D6u — The Resistance (@nightlypolitics) August 25, 2018

This new Melania double is weak sauce. #wheresmelania pic.twitter.com/yAsbR7CuQJ — Johnny Killoran (@metroville) July 10, 2018

K. S.