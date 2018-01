Ewan McGregor se je v govoru zahvalil ženi in novemu dekletu

Z ženo se je razšel maja 2017

8. januar 2018 ob 13:08

Los Angeles - MMC RTV SLO

46-letni igralec Ewan McGregor je osvojil svoj prvi zlati globus za vlogo v seriji Fargo, v govoru pa se je zahvalil tako (že skoraj nekdanji) ženi kot novemu dekletu.

Škotski igralec, znan predvsem po vlogah v filmih Trainspotting, Vojna zvezd, Angeli in demoni, v govoru ob prejemu nagrade za najboljšega igralca v miniseriji ali TV-filmu ni pozabil ne odtujene žene Eve Mavrakis ne soigralke iz Farga Mary Elizabeth Winstead, ki je njegovo novo dekle.

"Zelo rad imam svoj poklic in rad se družim z drugimi igralci. Delal sem z nekaterimi izjemnimi talenti. Emmett ne bi obstajal brez Davida, Michaela, Carrie Coon, Rey pa ne bi obstajal brez Mary Elizabeth Winstead, zato hvala ti," je dejal igralec, ki v seriji Fargo upodablja dvojčka Emmitta in Raya Stussyja.

Z Mavrakisovo ima štiri otroke

Winsteadova in McGregor sta bila med poljubljanjem prvič opažena oktobra. Po tem je vir blizu družine za People potrdil, da McGregor in Mavrakisova, ki sta bila poročena 22 let, nista skupaj od maja 2017. A dolgoletna partnerka je vseeno dobila omembo na zlatih globusih. "Rad bi si vzel trenutek, da se zahvalim Ev, ki je tako meni kot otrokom toliko časa stala ob strani. Rad te imam." Par ima skupaj štiri hčerke: 21-letno Claro, 16-letno Esther, 7-letno Anouk in 7-letno Jamyano.

To je bila njegova četrta nominacija za zlate globuse in prva zmaga, v intervjuju za Hollywood Foreign Press Association pa je spregovoril o izzivu, ki ga prinaša upodabljanje dveh likov hkrati. "Pripraviti sem se moral na dve vlogi in v bistvu o tem sploh nisem razmišljal, dokler se projekta nisem tudi dejansko lotil," pojasnjuje. "Vse, kar sem v tistem času počel, je bilo učenje dialogov, preživljanje časa na snemanju kot Emmett oziroma Ray ali pa v maski, kjer so me v oba lika vedno znova preobrazili."

Več o samih nagradah, ki so jih podelili v nedeljo, si lahko preberete tukaj.

P. B.