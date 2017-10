Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vojvodinja Cambriška med pogovorom z udeleženci sprejema. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: Catherine kljub slabosti gostila sprejem, vse oči uprte v njen trebušček

Vsi trije se posvečajo osveščanju o pomenu duševnega zdravja

11. oktober 2017 ob 08:30

London - MMC RTV SLO, Reuters

Čeprav vojvodinjo Cambriško še vedno muči huda nosečniška slabost, je stisnila zobe, si nadela nasmešek in se v moževi in svakovi družbi gostila sprejem ob svetovnem dnevu duševnega zdravja.

Žena britanskega princa Williama se je zadnjič v javnosti pojavila 30. avgusta, le nekaj dni pozneje, 4. septembra, pa so iz kraljeve palače sporočili, da zakonca pričakujeta tretjega otroka, Kate pa, tako kot v prvih dveh nosečnostih, trpi za hudo obliko nosečniške slabosti, zato se nekaj časa ne bo pojavljala v javnosti. In res se ni - več kot en mesec.

V torek je nato le zbrala dovolj moči in skupaj z možem Williamom in svakom Harryjem v Buckinghamski palači gostila sprejem ob svetovnem dnevu duševnega zdravja, področja, na katerem so vsi trije izjemno aktivni. Na sprejem so bili vabljeni predstavniki številnih britanskih organizacij, ki se posvečajo tematikam, povezani z duševnim zdravjem, in zaposleni v zdravstvu, ki se ukvarjajo s tovrstno problematiko.

Vsi so gledali njen trebušček

Vsi pogledi so bili seveda uperjeni v 35-letno Kate, ki si je za to priložnost izbrala sinje modro čipkasto obleko znamke Eclipse, vredno 828 funtov (925 evrov), v kateri je bilo že videti obrise njenega nosečniškega trebuščka. Čeprav je bila ves čas sprejema nasmejana in se je posvetila vsakomur, ki je želel govoriti z njo, pa so njeni pomočniki sedmi sili zaupali, da se še vedno ne počuti najbolje: "Vojvodinjino stanje se izboljšuje, a še vedno trpi za hiperemezo. Kljub vsemu pa je vesela, da je lahko nocoj tukaj."

Odločitev, da trojica kljub Katinemu slabšemu počutju gosti sprejem, je sicer naletela na številne pohvale. Angleški igralec Stephen Fry, ki je tudi sam zelo aktiven na področju osveščanju o pomenu duševnega zdravja, je v svojem nagovoru izpostavil pomen tovrstnih dogodkov: "To, da se pod temi krasnimi lestenci in pred temi dragocenimi slikami govori o tej temi, je zelo pomenljivo in kaže na to, kako zelo se je naša družba spremenila, da lahko zdaj vsaj odkrito spregovori o stvareh, kot je duševno zdravje."

Pohvalil je tudi mlajšo ggeneracijo kraljeve družine za njihov prispevek: "Če se ne bi lotili problematike, tega verjetno ne bi nihče sploh ugotovil. Da so se kljub vsemu tega lotili, je sploh neverjetno."

T. K. B.