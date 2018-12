Foto: Najlepša v vesolju je Catriona Gray, Filipinka iz Avstralije

Filipinke so si krono najlepše v vesolju nadele v letih 1969, 1973, 2015 in zdaj še v 2018. Foto: Reuters Catriona slovi po posebnem načinu hoje in dodelanem obratu, ki je veliko pozornosti pritegnil predvsem med izhodom v kopalkah. Foto: Reuters Dodaj v

Priljubljena pevka, ki se bori proti revščini

17. december 2018 ob 10:38

Bangkok - MMC RTV SLO, Reuters

Krona najlepše v vesolju je šla že četrtič na Filipine: zmagovalka svetovnega izbora za mis universe, ki se je odvil v Bangkoku, je postala 24-letna Catriona Gray.

Grayeva, sicer rojena v Avstraliji, ki se poleg manekenstva ukvarja z vodenjem TV-oddaj, igro in petjem, piše pa tudi potovalni blog, je ob zmagi povedala: "Moje srce je polno hvaležnosti. Bili so tudi trenutki dvoma, ko sem se počutila, kot da se bom zlomila pod pritiskom." Nosila je rdeče-oranžno obleko, navdihnjeno z barvami gore Mayon, ognjenika, ki je nazadnje izbruhnil prav letos.

Prva spremljevalka je postala mis Južne Afrike, 24-letna Tamaryn Green, druga pa 19-letna mis Venezuele Sthefany Gutierrez.

Med drugim je morala zmagovalka tekmovanja, na katerem se je prvič v 66 letih, odkar ga prirejajo, predstavila tudi transseksualka, 27-letna Španka Angela Ponce, o kateri smo že pisali, odgovarjati tudi na vprašanja o svojih pogledih na legalizacijo marihuane. Povedala je, da jo podpira, ko gre za medicinsko uporabo. Tudi po zmagi je novinarjem dejala, da je omenjeno vprašanje "vsekakor relevantno" in "aktualno", pri čemer je imela najverjetneje v mislih razvpito "vojno z mamili" na Filipinih, v kateri je umrlo že na tisoče Filipincev in je vzbudila tudi pozornost mednarodne javnosti (gre za niz ukrepov predsednika Duterteja, ki je med drugim pozval rojake, naj vzamejo pravico v roke in po potrebi kar ubijejo preprodajalce in odvisnike).

Povedala je še, da jo je delo v manilskem slumu, kjer živijo najrevnejši rojaki, naučilo, kako najti lepoto v težkih okoliščinah: "Če bi lahko ljudi naučila biti hvaležni, bi lahko imeli čudovit svet, v katerem ne bi bilo negativnosti, otroci pa bi se smejali."

Kot omenjeno, je Grayeva četrta Filipinka, ki je zmagala na tekmovanju za mis universe, in že druga v treh letih. Izbor so v njeni (drugi) domovini prenašale največje TV-mreže, ogromno pozornosti so mu namenili tudi uporabniki družbenih omrežij. Na Catrionino zmago se je prek predstavnikov za medije oglasil celo že omenjeni filipinski predsednik, ki je povedal, da je njen dosežek državo postavil na svetovni zemljevid zaradi "lepote in elegance": "S tem uspehom je mis Filipinov svetu dokazala, da ženske v naši državi lahko sanje spremenijo v resničnost s strastjo, marljivostjo, odločnostjo in trdim delom."

Ob tem velja omeniti, da je Catriona Gray, ki si je za cilj zadala boj proti revščini na Filipinih, vendarle imela malce drugačno izhodišče od povprečne Filipinke – te si morajo skoraj brez izjeme služiti kruh v tujini, najpogosteje kot služkinje. Rodila se je v Avstraliji očetu škotskih korenin in materi Filipinki, na Filipine pa se je preselila po koncu srednje šole. Med drugim je študirala glasbo na slovitem kolidžu Berklee v Bostonu v ZDA, kjer je diplomirala iz glasbene teorije.

