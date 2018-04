Foto: Vzpon žene Kim Džong Una - prej tovarišica, zdaj prva dama

29-letnica naj bi imela z voditeljem tri otroke

19. april 2018

Pjongjang - MMC RTV SLO

Severnokorejski mediji so za ženo voditelja Kim Džong Una, Ri Sol Ju, prvič po 40 letih znova uporabili naziv "prva dama", s čimer so po mnenju poznavalcev želeli izenačiti njen status s statusom Melanie Trump pred bližnjim srečanjem voditeljev ZDA in Severne Koreje.

29-letna Ri Sol Ju, ki naj bi imela s severnokorejskim voditeljem tri otroke, od tega eno deklico, od leta 2013 moža večkrat spremlja na različnih javnih dogodkih in sprejemih. Konec tedna pa se je prvič zgodilo, da je na neki dogodek odšla sama, saj se je udeležila nastopa kitajskega baletnega ansambla, ki je gostoval v Pjongjangu. Mediji v tej zaprti komunistični državi so ob tej priložnosti Ri prvič omenili z nazivom "spoštovana prva dama", saj so pred tem vedno uporabljali le naziv "tovarišica", poroča AFP. Ri, ki je bila oblečena v dvodelni rožnati kostim, so spremljali ugledni uradniki, ki jih je pogosto videti tudi v družbi Kima in njegove mlajše sestre Yo Jong.

Da je Ri sprejela kitajske plesalce, je poročala tudi legendarna severnokorejska televizijska voditeljica Ri Chun Hee, ki je po vsem svetu zaslovela zaradi izjemno doživetega podajanja informacij, danes pa se na malih ekranih pojavi le še ob res prelomnih dogodkih.



Oblečena po zadnji modi

O severnokorejski prvi dami ni veliko znanega. Preden je postala Kimova žena, je bila priljubljena pevka. Ob Kimu se je prvič pojavila leta 2012 in od takrat velja za eno najopaznejših žensk v močno patriarhalni državi, a je bila njena vloga omejena le na zadržano pojavljanje ob možu.

Južnokorejski obveščevalci trdijo, da Ri prihaja iz popolnoma običajne družine, njen oče je učitelj, mama pa zdravnica. Na Kitajskem je obiskovala glasbeno šolo, leta 2005 pa je kot del severnokorejske ekipe navijačic (ki je toliko pozornosti dvigovala na olimpijskih igrah v Pjongčangu) obiskala Južno Korejo. Menda naj bi bila velika modna navdušenka, saj nosi le oblačila priznanih modnih znamk. Nedavno naj bi tako na nekem dogodku nosila originalno torbico prestižne znamke Christian Dior.

Če pride Melania, pride tudi Ri

Poznavalci severnokorejskih razmer menijo, da je večanje Rijinega vpliva del načrta, da se Severna Koreja začne prikazovati v tujih medijih kot "normalna država", sploh pred skorajšnjima težko pričakovanima srečanjema Kima z južnokorejskim predsednikom Mun Dže Inom naslednji petek in nato še z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Uporaba naziva "prva dama" Ri tudi izenačuje z ženama omenjenih voditeljev, Kim Jung-Sook in Melanio Trump. "Promocija in večja prepoznavnost Ri Sol Ju je odlična tržna strategija. Omenjeni srečanji morata biti prikazani kot druženje enakopravnih, zato se bo Ri pogovorov zagotovo udeležila - če se jih bo udeležila tudi Melania," je dejal An Chan-il, ki vodi institut za severnokorejske študije.

Hihitala se je ob predlogu, naj Kim manj kadi

Dodal je, da je bila opazna tudi njena prisotnost prejšnji mesec v Pekingu, ko se je Kim Džong Un na skrivaj z vlakom odpravil na prvi obisk v tujino, odkar je leta 2012 prevzel vodenje države. Prisotna je bila tudi na srečanju z južnokorejskimi uradniki v Pjongjangu, ko je Kima imenovala "moj mož" in se hihitala, ko ji je eden izmed njih svetoval, naj moža odvadi kajenja.

Kimovo mamo pokopali šele osem let po smrti

Ri so severnokorejski mediji predtem nazivali le kot "tovarišico". Naziv "prva dama" so pred dnevi uporabili prvič po letu 1974, ko so tako poimenovali Kim Song Ae, drugo ženo ustanovitelja države Kim Il Sunga. Nekateri poznavalci menijo tudi, da bi lahko Kima k temu, da ženo dvigne na "tron" prve dame, spodbudila tudi usoda njegove matere in žene prejšnjega voditelja Kim Džong Ila, Ko Yung Hui, ki je bila ves čas 28-letnega zakona z voditeljem popolnoma v njegovi senci. Umrla je leta 2004, menda zaradi raka, njeno truplo pa so nato iz Pariza, kjer so jo skrivaj zdravili, prepeljali nazaj v Pjongjang.

Grob so ji postavili šele leta 2012, takrat, ko se je na oblast povzpel njen najmlajši sin Kim Džong Un. "Morda je k odločitvi, da ženi da mesto, ki ji pripada, prispevala tudi Kimova travma, ko je opazoval, kako neopazna in neupoštevana je bila njegova mati," je dejal strokovnjak za azijske študije Shin Beom-chul.

