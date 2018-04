Trump: Če pogovori s Kimom ne bodo uspešni, jih bom zapustil

Srečanje Kima in Moona bodo v živo predvajali na televiziji

19. april 2018 ob 07:38

Miami/Seul - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Ameriški predsednik Donald Trump in japonski premier Šinzo Abe, ki je na obisku v ZDA, poudarjata, da je potrebno še najprej ohranjati največji možni pritisk na Severno Korejo glede jedrskega razoroževanja. Trump je napovedal, da bo, če pogovori s Kim Džong Unom ne bodo uspešni, pogajanja zapustil.

Po srečanju z Abejem je Trump na skupni novinarski konferenci dejal, da na srečanje s Kimom ne bo šel, če ne bo prepričan, da bo sestanek uspešen. Če pa bo med samim sestankom ocenil, da ni produktiven, bo pogajanja zapustil.

Trump, ki japonskega voditelja gosti na svojem posestvu Mar-a-Lago na Floridi, je predtem potrdil, da je direktor Cie Mike Pompeo tajno odpotoval v Severno Korejo, kjer se je srečal s severnokorejskim voditeljem. Po njegovih besedah je Pompeo zgradil "dober odnos" s Kimom, ki ga je Trump lani poimenoval "mali raketni mož", sestanek pa je potekal zelo gladko, poroča BBC. To je bilo srečanje na najvišji ravni med državama po letu 2000. Trump in Kim naj bi se srečala junija, zaenkrat pa še ni znano, kdaj in kje.

Abe je med obiskom Trumpa tudi pozval k pomoči pri izpustitvi 13 japonskih državljanov, ki jih je Severna Koreja ugrabila v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja. Pjongjang je priznal, da so jih ugrabili, da bi jih izurili za svoje vohune. Tokio sicer ocenjuje, da je številka ugrabljenih Japoncev občutno višja.

Po uvedbi carin pogovori o novih trgovinskih sporazumih

Pomembna tema pogovorov z Abejem je bilo tudi gospodarstvo. ZDA Japonske niso uvrstile na seznam držav, ki so jih izvzele od uvedbe 25-odstotnih carin na uvoz jekla in 10-odstotnih carin na uvoz aluminija. Voditelja sta se strinjala o začetku pogajanj o "svobodnih, poštenih in recipročnih trgovinskih sporazumih."

TV-prenos srečanja Kima in Moona

V sredo so se v Panmujnjonu sestali tudi predstavniki Severne in Južne Koreje in se dogovorili, da bodo za prihodnji petek napovedano prvo srečanje med južnokorejskim predsednikom Moon Jae-Inom in Kim Džong Unom predvajali v televizijskem prenosu, je za Radio Slovenija poročal Uroš Lipušček.

Dober začetek pomeni polovico storjenega, so včeraj poudarili v kitajskem zunanjem ministrstvu. Pogovori o napovedanih vrhi, tako južnokorejskega predsednika kot tudi ameriškega predsednika s severnokorejskim vodjem Kim Džong Unom potekajo presenetljivo uspešno. Kot poročajo južnokorejski mediji, Kim Džong Un vsaj zaenkrat v zameno za odpoved jedrskemu orožju ni zahteval umika ameriške vojske iz južne Koreje, kar je bil doslej glavni severnokorejski pogoj oziroma cilj.

Južnokorejski predsednik bo, če bodo v Pjongjangu pristali na dokončno in popolno odpravo jedrskega orožja in strateških raket, če bodo razkrili, kje so omenjena orožja nameščena in če bodo pristali na mednarodno nadzorstvo, predlagal postopno ukinitev gospodarskih sankcij, Severna Koreja pa naj bi dobila tudi obsežno gospodarsko pomoč, je še poročal Lipušček. Proces denuklearizacije korejskega polotoka naj bi bil končan do letnih olimpijskih iger v Tokiju junija leta 2020 in ameriških predsedniških volitev , ki bodo isto leto. Jeseni naj bi Severna in Južna Koreja dali v potrditev Generalni skuščini Združenih narodovo tudi mirovni sporazum, s katerim se bo tudi formalno končala korejska vojna, ki je potekala leta 1953.

K. T.