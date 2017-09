Foto: Zakonca Clooney prvič po rojstvu dvojčkov na rdeči preprogi

Amal v vijolični kreaciji Atelier Versace

4. september 2017 ob 08:33

Benetke - MMC RTV SLO

Minuli konec tedna se je po rdeči preprogi na beneškem filmskem festivalu sprehodil eden najbolj obleganih zvezdniških parov: George in Amal Clooney.

Premiera Clooneyjevega novega režijskega podviga Suburbicon - v satiri po od leta 1980 "založenem" scenariju bratov Coen, ki obravnava tematiko odnosov med rasami, sta glavni vlogi prevzela Matt Damon in Julianne Moore -, je bila prva priložnost za javni nastop slavnih zakoncev po skoraj treh mesecih: v začetku junija sta se jima rodila dvojčka Ella in Alexander in od takrat se družinica pretežno skriva pred medijsko pozornostjo.

39-letna Amal, dekliški priimek ugledne odvetnice za človekove pravice je Alamuddin, je za sprehod pred bliskavicami izbrala vijolično kreacijo ateljeja visoke mode Versace, 56-letni George pa je bil kot po navadi zvest Armanijevi klasiki.

Clooneyjeva sta med bivanjem v Benetkah prenočevala v hotelu Cipriani, kjer sta pred tremi leti prebila tudi svojo poročno noč. V nedeljo sta si po sobotnem odmerku filmskega blišča spet vzela nekaj časa za družino, v sproščenih opravah sta v košarah prinesla vsak enega od dvojčkov.

George je nato odplul naslednji delovni obveznosti naproti, Amal z naraščajem pa je odpeljal voznik z avtomobilom, najverjetneje v njihovo rezidenco ob jezeru Como, kamor se je četverica odpravila na prvi skupni dopust.

A. K., foto: EPA, Reuters