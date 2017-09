Hayden in Rachel sta se po desetih letih razšla

21. september 2017 ob 16:00

Los Angeles - MMC RTV SLO

Zvezdnica serije Zdravnica malega mesta Rachel Bilson in igralec, ki je zaznamoval tri epizode sage Vojna zvezd v vlogi Anakina Skywalkerja, Hayden Christensen, sta se razšla.

"Imela sta zelo različna življenjska sloga in interese," je pojasnil vir za E! News. "Rachel je zelo družabna in se rada druži s prijatelji, Hayden pa je samotar in je raje doma. Dolgo je to spoštovala, toda včasih je bilo breme pretežko."

K razhodu pa je pripomogla tudi razdalja, saj igralka, ki je zaslovela s svojo vlogo v najstniški seriji O. C., živi v Los Angelesu, igralec pa v Torontu. "Počasi so se težave nakopičile. Oba sta se strinjala, da je čas, da gresta naprej," je povedal vir.

36-letna igralca sta postala znana po tem, da v javnosti nista razkrivala preveč informacij o svojem zasebnem življenju. Spoznala sta se leta 2007 na snemanju filma Skakač, zaročila leta 2008, zaroko pa preklicala dve leti pozneje. Po kratkem premoru sta spet obudila zvezo. Leta 2014 sta se razveselila rojstva Briar Rose.

K. K.