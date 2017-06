Hčerka Ella in sin Alexander za zakonca Clooney

Par se je poročil leta 2014 v Benetkah

Zakonca George in Amal Clooney sta postala ponosna starša deklice Elle in dečka Alexandra.

Novico je sporočil igralčev tiskovni predstavnik: "Ella, Alexander in Amal so zdravi, srečni in jim gre dobro." Hudomušno je dodal: "George je omamljen in bo okreval v nekaj dneh."

To je prvi naraščaj za zvezdniški par. Clooney je v preteklosti večkrat dejal, da ne bo imel otrok, a je Amal nepričakovano zanosila in nato se je starševstva veselil tudi on. "Novico o nosečnosti sva sprejela z odprtimi rokami."

Veljal za neulovljivega

55-letni igralec, ki je dolga leta veljal za najbolj zaželenega zvezdniškega samca, in 39-letna odvetnica za človekove pravice sta se poročila septembra 2014 v Italiji.

Par se je spoznal leta 2013, ko sta skupaj delala pri nekem projektu, povezanem s kršitvami človekovih pravic v Siriji, prvič pa so ju v javnosti skupaj opazili oktobra med večerjo v Londonu. Clooney je takrat vse govorice o romanci zavrnil, češ da so izmišljene. Toda čez nekaj mesecev jo je pripeljal s seboj v Belo hišo, skupaj sta preživela počitnice na Sejšelih in safari v Tanzaniji, 22. aprila 2014 pa sta se zaročila.

Zvezdnik, ki je bil pred zakonom z Amal poročen enkrat, davnega leta 1989 (z igralko Talio Balsam), je v zadnjih letih skakal s cveta na cvet in zamenjal nepregledno množico starlet, poklicnih rokobork, hostes, modelov in natakaric. Amal pa mu je povsem spremenila življenje.

Družina in prijatelji navdušeni nad njegovo izbiro

Leta 2015 je Clooney, tudi dvakratni nosilec naslova najbolj seksi moškega na svetu, v nekem intervjuju povedal, da je, potem ko je spoznal lepo odvetnico libanonskih korenin, spremenil pogled na svojo prihodnost: "Vedno sem bil optimističen glede sveta. Nisem pa bil vedno popoln optimist glede tega, kako se bo izšlo meni osebno. A zdaj sem."

Amal ima izjemno odvetniško kariero. Bila je svetovalka Kofija Anana, ko je bil posebni odposlanec ZN-a za Sirijo, zastopala je tudi nekdanjo ukrajinsko premierko Julijo Timošenko in ustanovitelja WikiLeaks Juliana Assangea, ki je že od leta 2012 v političnem azilu na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu, o zakonodaji s področja človekovih pravic pa predava tudi na univerzi Columbia.

