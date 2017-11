Ivanka in Chelsea v bran Malii Obami zaradi "pohujšljivih" fotografij

Najstarejša hčerka Baracka Obame pod drobnogledom

25. november 2017 ob 09:06

Washington - MMC RTV SLO

Ameriški konservativni mediji so tudi po odhodu iz Bele hiše za petami najstarejši hčerki Baracka Obame, Malii. V teh dneh so objavili fotografije in videoposnetke 19-letnice, kako med kajenjem v šolskem stranišču puha v zrak obročke dima, spet na drugih pa pred nogometno tekmo poljublja nekega mladeniča.

Javnost nad posegom v intimo najstnice ni bila najbolj navdušena, kot tudi ne dve drugi "prvi hčerki" - Ivanka Trump in Chelsea Clinton, ki sta Obamovi stopili v bran. Nekakšno nenapisano pravilo namreč je, da mediji v ZDA o zasebnem življenju otrok predsednikov ne poročajo - Chelsea Clinton je bila recimo ogorčena tudi nad tistimi mediji, ki so se obregnili ob Barrona Trumpa.

"Malia Obama bi morala imeti enako pravico do zasebnosti kot njeni sošolci. Je odraslo dekle in zasebna državljanka, zato ne bi smela biti predmet medijskih poročanj," je tvitnila 36-letna Ivanka, najstarejša hčerka predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Kmalu za tem jo je v njenem razmišljanju podprla tudi nekdanja prva hčerka ZDA, Chelsea Clinton. "Zasebno življenje Malie Obame, kot mlade ženske, kot študentke, kot zasebne državljanke, ne bi smelo služiti za vaše senzacionalistične zgodbe. Bodite boljši od tega," je na Twitterju zapisala 37-letna edinka Hillary in Billa Clintona.

Pogosto tarča paparacev

To sicer ni prvič, da se je Malia znašla pod drobnogledom medijev. Oktobra 2015 so se denimo na spletu pojavile fotografije z zabave, ki se jo je udeležila na univerzi Brown, in na katerih je razvidno, da se dekle igra pivsko igrico. Študentje so se sicer Obamovi zaradi objave fotografij kasneje opravičili.

Precej pozornosti so bile deležne tudi fotografije Malie z lanskega glasbenega festivala Lollapalooza, na katerih je videti, da kadi marihuano, pa tudi z letošnje Lollapalooze, na katerih je Malia na koncertu Killersov divje (tabloidi so zapisali pijano) plesala.

Njen fant je Britanec

Malia Obama si je po srednji šoli lani vzela prosto leto, preden se je letos jeseni preselila v Boston, kjer obiskuje elitno univerzo Harvard, s katere sta diplomirala tudi oba njena starša. Kljub temu da se je 19-letnica skušala v univerzitetni kampus vseliti inkognito, teden dni za preostalimi študenti, pa so jo paparaci in številni študenti vseeno ujeli v svoje objektive, Obamova pa je morala odganjati številne, ki so jo prosili za selfije.

Ameriški mediji poročajo, da je fant, s katerim so jo ta teden ujeli med izmenjavanjem nežnosti pred nogometno tekmo Harvarda z rivalsko univerzo Yale, britanski študent drugega letnika Harvarda Rory Farquharson, ki je pred tem obiskoval elitno šolo v Londonu in ima povezave s kraljevo družino.

