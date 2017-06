Jada Pinkett Smith ogorčena nad filmom o Tupacu

Kritike izrazil tudi 50 Cent

19. junij 2017 ob 16:53

Los Angeles - MMC RTV SLO

"Moja zveza s Tupacom mi pomeni preveč, da bi prizore v filmu jemala za resnične," je ogorčeno pokomentirala biografski film o raperju TuPacu igralka in njegova prijateljica že iz šolskih dni Jada Pinkett Smith.

45-letna igralka je nezadovoljna z načinom, kako so v filmu All Eyez On Me prikazali njeno zvezo s pokojnim raperjem, ki je umrl v strelskem obračunu dobrih 20 let nazaj v Las Vegasu. Igralka in pokojni raper sta se spoznala v času šolanja na umetniški šoli v Baltimoru in postala tesna prijatelja.

"Nikoli mi ni bral tiste pesmi. Nisem vedela, da pesem sploh obstaja, dokler ni bila natisnjena v njegovi knjigi. Nikoli se ni poslovil od mene, ko je šel v Los Angeles. Moral je oditi na hitro in ni bilo zaradi kariere. Nikoli nisem bila na katerem izmed njegovih koncertov po njegovem naročilu. Nikoli se nisva prepirala v zaodrju. S tem, kako so prikazali najin odnos, so me globoko prizadeli," je tvitnila igralka, ki je od leta 1997 poročena z Willom Smithom in ima z njim dva otroka.

Na kritiko Pinkett Smithove se je odzval producent filma L.T. Hutton, ki je dejal, da igralka več kot očitno ni razumela zgodbe, ki so jo želeli prikazati v filmu. "Ustvaril sem sveto trojico: kdo je bil Tupac, kdo je želel, da bi bil in kdo je moral biti, da je lahko preživel v svetu, v katerega so ga vrgli," je pojasnil Hutton za TMZ.

Tudi 50 Cent kritiziral film

A Pinkett Smithova ni edina, ki je kritizirala film. Oglasil se je tudi raper 50 Cent: "Sem velik oboževalec Tupaca, toda mislim, da zgodba v filmu ni dobra. Zaslužil si je več." Toda film od premiere 16. junija žanje uspehe po kinematografih. Do zdaj so ustvarjalci z njim zaslužili že približno 32 milijonov evrov.

Filmsko biografijo je režiral Benny Boom, v njej pa igrajo Demetrius Shipp Jr. (Tupac), Jamal Woolard (The Notorious B.I.G), Danai Gurira (Afeni Shakur), Stefon Washington (Puff Daddy).

K. K.