Jared Leto se med pripravami na vloge ne pusti motiti

Igralec je znan po tem, da se zelo poglobi v svoje like

7. oktober 2017 ob 09:09

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriški igralec Jared Leto je naveličan poslušanja o tem, v kakšne skrajnosti je pripravljen iti pri pripravah na filmske vloge. Na govorice se ne ozira in sledi svojim metodam.

Jared Leto v težko pričakovanem filmu Iztrebljevalec 2049 (Blade Runner 2049) igra antagonista z imenom Niander Wallace. Ker je njegov lik slep, se je Leto odločil, da bo na filmskem setu nosil kontaktne leče, skozi katere ni videti ničesar. Posebne leče naj bi Leto nosil skozi celoten delovni dan, tudi ko ne bi stal pred kamero. Med ustvarjanjem filma tako nikoli ni videl, kako v svojih vlogah izgledata njegova soigralca Ryan Gosling in Harrison Ford.

Leto je priznal, da razume, zakaj se ljudem njegove metode zdijo zanimive in nenavadne, vendar je ob tem opozoril, da se veliko zgodb vzema iz konteksta. Ob tem je imel v mislih predvsem na govorice, ki so o njem krožile, ko se je pripravljal na vlogo Jokerja, ki ga je upodobil v filmu Odred odpisanih (Suicide Squad). "O tem ne bi smel govoriti, ker tega ne počnem zato, da bi se o tem govorilo – to počnem zase," je zvezdnik povedal v intervjuju za ameriško revijo People. "Moj odziv na komentarje je – delal bom, kot želim delati, vi pa delajte, kot to želite vi," je sporočil javnosti.

45-letni igralec, ki ima kot pevec skupine Thirty Seconds to Mars tudi bogato pevsko kariero, se tako med pripravami na snemanje nadaljevanja kultnega filma Iztrebljevalec ni pustil motiti. Še preden si je nataknil leče in se prelevil v slepega Nianderja, je pomoč poiskal pri posebnem učitelju. "Veliko časa sem preživel z mladim Chrisom iz Los Angelesa, ki je še kot majhen otrok izgubil vid. Bil je moj učitelj in tudi Nianderjeve oči smo ustvarili na osnovi Chrisovih," je povedal.

Čim manj igranja

Leto je torej še enkrat več poskrbel, da na filmskem platnu izgleda kar se da pristno. Na vprašanje, kaj ga vodi k temu, da v pripravah na vloge vedno naredi korak dlje, je ponudil preprosto razlago: "Če bi bil boljši igralec, mi tega morda ne bi bilo treba početi! Le pretvarjal bi se in igral," je izjavil v smehu. "Vedno skušam igrati kar najmanj, zato si želim vse narediti kar se da realno," je še dodal.

Film Iztrebljevalec 2049 so premierno predvajali 3. oktobra v Los Angelesu, ta vikend pa si ga že lahko ogledate tudi v slovenskih kinematografih.

M. Z.