Jay-Z na vrhu lestvice najbogatejših glasbenikov hiphopa

Forbesova lestvica najpremožnejših hiphopovskih ustvarjalcev

4. marec 2018 ob 17:00

New York - MMC RTV SLO

Pri reviji Forbes so objavili lestvico najbogatejših hiphopovskih zvezdnikov, na vrhu katere se je prvič po sedmih letih zgodil preobrat.

Vse od leta 2011, ko je ameriška revija Forbes prvič objavila lestvico najpremožnejših hiphopovskih glasbenikov, je na njenem vrhu kraljeval Sean Combs, ki je v svetu glasbe najbolj prepoznaven pod umetniškim imenom Diddy, zadnje čase pa ustvarja pod imenom Brother Love.

Letos je Combsa z vrha lestvice izrinil Jay-Z, ki je s premišljenimi naložbami in spretnim poslovanjem v zadnjem letu svoje premoženje povečal za 73 milijonov evrov. Pri reviji Forbes ocenjujejo, da ima 48-letni glasbenik trenutno v lasti za 730 milijonov evrov premoženja.

Vrednost svojega premoženja naj bi Jay-Z povečal predvsem prek različnih poslovnih naložb. Največ dobička naj bi mu prinesli znamki dveh alkoholnih pijač – šampanjec Armand de Brinac in konjak D’Ussé. Milijone naj bi zvezdniku prineslo tudi podjetje Roc Nation, ki deluje na področju zabavne industrije, in znamka Tidal, ki ponuja prenos glasbenih vsebin.

Prepad med najbogatejšo trojico in preostalimi

Diddy, ki se je z vrha lestvice spustil na drugo mesto, ima po ocenah Forbesa za 680 milijonov evrov premoženja. Tudi on je največ denarja zaslužil na račun vlaganja v alkoholne pijače, med drugim v znamko DeLeon Tequila in Ciroc Vodka.

Na tretjem mestu lestvice najbogatejših ustvarjalcev hiphopa se je znašel legendarni Dr. Dre, čigar premoženje Forbes ocenjuje na 625 milijonov evrov. Večino svojega bogastva je 53-letnik zaslužil s prodajo podjetja Beats. Dr. Dre je bil namreč med soustanovitelji tega podjetja, ki je največjo prepoznavnost doseglo s prodajo slušalk, leta 2014 pa ga je odkupil tehnološki velikan Apple.

Med najbogatejšo trojico in preostalimi hiphopovskimi glasbeniki zeva ogromna luknja. Četrto mesto sta namreč zasedla Eminem in Drake, ki naj bi imela vsak po okoli 80 milijonov evrov premoženja.

M. Z.