Jennifer Garner in Ben Affleck se za zdaj še ne bosta ločila

Poskušala bosta rešiti zakon

8. marec 2017 ob 17:33

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hollywoodska igralca Jennifer Garner in Ben Affleck sta se hotela leta 2015 ločiti, dve leti kasneje pa sta se očitno premislila, saj sta ločitev postavila na stranski tir.

Zakon igralcev je veljal za enega trdnejših v Hollywoodu, zato je mnoge presenetilo, ko je leta 2015 odjeknila novica, da se ločujeta. Garnerjeva in Affleck, ki imata skupaj tri otroke, 5-letnega Samuela, 8-letno Seraphino in 11-letno Violet, dve leti kasneje še vedno nista ločena, tako pa bo očitno ostalo vsaj še nekaj časa, saj se je 44-letnica odločila, da prekliče ločitev.

Vir blizu zvezdnice je povedal, da igralca sicer nista par, vendar se ne bosta ločila, saj sta se pripravljena za svoj zakon potruditi. "Še vedno obstaja možnost, da bosta znova par, ljubita se, prav tako obožujeta svoja otroka," je reviji People povedal vir.

Garnerjeva in Affleck sicer večino časa še vedno živita skupaj, skupaj pa hodita tudi na počitnice in se udeležujeta praznovanj. Affleck je januarja povedal, da se trudi biti dober oče: "Zjutraj odpeljem otroke v šolo, vedno vedo, da jim bom stal ob strani." Z njegovim trudom je očitno zadovoljna tudi igralka, ki upa, da ji ločitve ne bo treba izpeljati do konca, še poroča revija.

Sa. J.