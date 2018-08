Jennifer Garner in hčerko v Stockholmu reševali med vožnjo s kajakom

Z Benom Affleckom imata tri otroke

8. avgust 2018 ob 13:19

Stockholm - MMC RTV SLO

Igralka Jennifer Garner se je med počitnicami na Švedskem s starejšo hčerko, 12-letno Violet, odpravila na vožnjo s kajakom, a sta se med potjo izgubili, zato so ju morali reševati.

46-letna zvezdnica dogodivščine ni skrivala, saj je o njej sama zapisala na Instagramu. Objavila je čudovito fotografijo, ko obe sedita v kajaku ob sončnem zahodu, zraven pa zapisala: "Preden začne srednjo šolo, sva se z najstarejšo hčerko odpravili na počitnice. Sem se izgubila s kajakom? Da. Sva veslali na vso moč 100 ur, a nisva prišli nikamor? Na najino smolo, da. So naju morali reševati? da." Za ključne besede je navedla "Vsaj sončni zahod je bil izjemen", "Nič se ni pritoževala", "Radi te imava, Švedska" in "Hvala, Mattias".

Garnerjevi in hčerki je namreč na pomoč prihitel fant s tem imenom, ki je zaposlen v agenciji za najem kajakov. "Mattias je neki večer prejel klic Jennifer Garner. Skupaj s hčerko sta se v enem izmed naših kajakov izgubili v vodah okoli Stockholma. Tudi sam se je usedel v kajak in ju odšel iskat. K sreči nista bili preveč daleč in ju je lahko spravil na varno. To je bila dogodivščina!" pa je zapisalo podjetje Langholmen Kayak.

Violet je najstarejša izmed treh otrok, ki so se rodili v zakonu igralskih zvezdnikov Jennifer Garner in Bena Afflecka - poleg nje imata še devetletno Seraphino in šestletnega Samuela. Ko sta se leta 2015 razšla, dve leti kasneje pa uradno ločila, sta se dogovorila o skupnem skrbništvu.

Garnerjeva se bo leta 2019 pojavila v HBO-jevi seriji Camping, v kateri bo igrala ženo, ki se z možem odpravi na kampiranje v divjino, a se stvari začnejo zapletati.

A. P. J.