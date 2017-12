John Oliver nad Dustina Hoffmana zaradi obtožb spolnega nadlegovanja

Razgreta okrogla miza ob 20. obletnici filma Wag the Dog

5. december 2017 ob 09:27

Los Angeles - MMC RTV SLO

Okrogla miza ob 20. obletnici politične satire Wag the Dog se je sprevrgla v neprijeten spopad voditelja Johna Oliverja in igralca Dustina Hoffmana. Razlog? Oliver je močno pritisnil na Hoffmana zaradi obtožb spolnega nadlegovanja, ki letijo tudi nanj.

80-letni igralski veteran se ni dal in se je silovito branil, tako, da so bili gledalci v dvorani namesto lahkotnega pogovora pred projekcijo deležni razgretega verbalnega spopada glede spolnega nadlegovanja in zlorab v Hollywoodu. Na okrogli mizi so sicer sodelovali še Hoffmanov soigralec Robert De Niro, producentka Jane Rosenthal in režiser Barry Levinson.

"To je nekaj, o čemer se bomo morali pogovoriti, ker visi v zraku," je Oliver nagovoril Hoffmana in se pri tem nanašal na obtožbe Anne Graham Hunter, ki je Hoffmana prejšnji mesec obtožila, da jo je otipaval in izrekal neprimerne opazke, ko je kot 17-letna pripravnica delala na snemanju TV-filma Smrt trgovskega potnika leta 1985.

"Visi v zraku? Iz par stvari, ki si jih prebral, si si o meni ustvaril izjemno predpostavko. Dokazal si bolje kot kdorkoli drug. Kriv sem," je dejal Hoffman, ki je zatrdil, da, kot prvo, se vsa stvar ni zgodila tako, kot navaja Graham Hunterjeva.

Brutalno privijanje

Oliver ni popustil in se je osredotočil na Hoffmanov prvotni odgovor na obtožbe, češ da tako obnašanje "ne odraža pravega mene".

"Ta del odgovora na te stvari je tisti, ki me razkači. Odraža tisto, kar ste. Nobenega dokaza niste podali, s katerim bi prepričali, da se to ni zgodilo. Bilo je neko obdobje, ko ste prežali za ženskami. Zdi se zelo izmuzljivo reči, ah, da, ampak to nisem pravi jaz. Razumete, zakaj se to ne zdi dovolj ustrezno?" ga je še naprej privijal voditelj HBO-jeve z emmyjem nagrajene satirične oddaje Last Week Tonight with John Oliver.

Brez milosti

Pogovor je postajal vse bolj jezen. Ko je Hoffman začel govoriti o svoji dolgi karieri, ga je Oliver preknil z "O, Jezus", na kar mu je igralec odgovoril: "Torej zdaj ne smem niti stavka več dokončati?" Hoffman je tudi navajal film Tootsie kot dokaz svojega čuta za feminizem. "Ne bi posnel takega filma, če ne bi imel izjemnega spoštovanja do žensk. Poanta Tootsie je, da je moj lik postal boljši človek, ker je izkusil, kako je biti ženska."

Kot navaja Deadline, je publika v dvorani na Manhattnu ob obračunu med Oliverjem in Hoffmanom postala vse boj glasna in razdeljena. Hoffman je vseskozi vztrajal, da ni storil ničesar napak. "Postavil si me na sramotilni steber. Proti meni si vložil obtožnico. Kje je tu domneva o nedolžnosti, preden je krivda dokazana?" se je branil Hoffman, ki je na neki točki Oliverju navrgel, da on pač ni bil prisoten, ko se je domnevni incident zgodil. Oliver pa: "Še dobro, da ne."

Britanski voditelj, ki se je na ameriški televiziji uveljavil kot dopisnik Daily Showa z Jonom Stewartom, se je proti koncu razprave razburil nad publiko, ki je obračun snemala z mobilnimi telefoni, in jih pozval, naj prenehajo, češ da "zato sovraži internet". A. kot se sprašuje Steven Zeitchik iz Washington Posta, ki je celoten pogovor tvital, "mar ni Oliver ravno zato načel to temo? Da bi imeli javno razpravo?"

This photo was taken before #92Y panel discussion got v heated; John Oliver asked Dustin Hoffman about the sexual assault allegations against him... Hoffman denied knowing the woman. pic.twitter.com/xihbNt50fM — Laura Podesta (@LauraPodestaTV) December 5, 2017

K. S.