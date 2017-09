Kardashianov klan se veča, noseča naj bi bila tudi mlada Kylie

V "daljni prihodnosti" si je želela veliko deklic

23. september 2017 ob 08:44,

zadnji poseg: 23. september 2017 ob 08:53

Los Angeles - MMC RTV SLO

20-letna Kylie Jenner, polsestra razvpite starlete Kim Kardashian, naj bi bila v veselem pričakovanju, poročajo ameriški tabloidi.

S 25-letnim Travisom Scottom sta skupaj od aprila letos, oba pa sta se novice, ki je sicer še nista uradno potrdila, zelo razveselila in jo že sporočata prijateljem. Travis naj bi tudi dejal, da pričakujeta deklico, poroča opravljiva spletna stran TMZ.

Sodeč po intervjujih iz preteklosti, si Kylie sicer želi veliko družino, vendar pa je ni načrtovala tako zgodaj. "Ko pogledam v daljno prihodnost in se odločim za otroke, moram imeti milijon deklic. Čez deset let - leta 2025 - upam, da bom imela otroka."

Mlada resničnostna zvezdnica pozornost vzbuja s svojimi lepotnimi operacijami in lastno kozmetično linijo Kylie Cosmetics, njen resničnostni šov Life of Kylie (Kyliejino življenje), ki bi moral biti zadnja v seriji izpeljank izjemno uspešnega šova V koraku s Kardashiani (Keeping Up With the Kardashians), pa se je v zadnjih tednih izkazal za pravo malo polomijo, saj so ga raztrgali tako TV-kritiki kot gledalci.

Kardashianov klan sestavljajo "matica" Kris Jenner, njeni štirje otroci Kourtney, Kim, Khloe in Rob, ki jih ima s prvim možem Robertom Kardashianom, ter hčerki Kendall in Kylie, ki jih ima z drugim možem Bruceom Jennerjem, po spremembi spola sicer znanem kot Caitlyn. Kim ima z možem Kanyejem Westom dva otroka, Kourtney pa z nekdanjim partnerjem Scottom Disickom tri.

T. H.