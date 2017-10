Kdo tudi po smrti zasluži največ? Že peto leto zapored Michael Jackson.

Umrl je 25. junija 2009

31. oktober 2017 ob 13:26

New York - MMC RTV SLO

Čeprav je od njegove smrti minilo že več kot osem let, nekdanji kralj popa Michael Jackson še vedno služi milijone dolarjev - in tako že leta ostaja največji zaslužkar med pokojnimi.

Že peto leto zapored je namreč Jackson na vrhu lestvice zvezdnikov, ki tudi po svoji smrti prinašajo dobiček, saj se je po oceni finančne revije Forbes samo v zadnjem letu na račune njegovih dedičev steklo okoli 75 milijonov dolarjev, od tega velik delež s prodajo albuma največjih uspešnic, lasvegaške predstave Cirque du Soleila, ki temelji na njegovih skladbah in CBS-ovega animiranega filma z naslovom Noč čarovnic Michaela Jacksona.

Na drugem mestu omenjene lestvice se je že manj kot eno leto po svoji smrti znašel legendarni golfist Arnold Palmer, ki je že za čas življenja ustvaril pravi imperij s svojimi zaščitenimi izdelki, ki se, odkar je umrl, prav tako dobro (če ne še bolje) prodajajo, zaradi česar so Palmerjevi dediči v žepe pospravili dodatnih 40 milijonov. Na tretjem mestu vztraja avtor ikoničnega stripa Peanuts Charles Schultz, ki je umrl leta 2000, a kljub temu v zadnjem letu zaslužil 38 milijonov dolarjev.

Palmer in Schultz sta sicer na seznamu skoraj izjemi, saj med največjimi pokojnimi zaslužkarji prevladujejo glasbeniki: na četrtem mestu Elvis Presley (35 milijonov), na petem Bob Marley (23 milijonov). Na šestem mestu lestvice se je znašel nedavno umrli Tom Petty, ki je večino od 20 milijonov zaslužil še, ko je bil živ, a so ga na seznam uvrstili, ker je datum njegove smrti (3. oktober) še spadal v časovno obdobje, ki ga Forbes tradicionalno zajema. Na sedmem mestu je še en glasbenik, Prince, z 18 milijoni dolarjev zaslužka, sledi Dr. Seuss s 16 milijoni in legendarni član Beatlov John Lennon (12 milijonov).

Prvo deseterico zaključuje Albert Einstein z 10 milijoni, do 13. mesta pa se zvrstijo še: glasbenik David Bowie (9,5 milijona), igralka Elizabeth Taylor (8 milijonov) in legendarno pin-up dekle Bettie Page (7,5 milijona).

T. K. B.