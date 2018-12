Kevinu Hartu očitajo tudi stand-up iz leta 2010, v katerem je dejal, da je njegov največji strah, da bi sin zrasel v geja. Foto: AP Hart se je Akademiji zahvalil za ponujeno priložnost, a ostal neomajan, da ne misli ponovno pogrevati starih stvari. Foto: AP Letos je oskarje vodil Jimmy Kimmel. Foto: AP Sorodne novice Hollywoodsko elito bo skozi noč oskarjev popeljal Kevin Hart Dodaj v

Kevin Hart po enem dnevu odstopil kot voditelj oskarjev. Razlog? Homofobni tviti

Komik se ni želel opravičiti za stare izjave

7. december 2018 ob 10:43

Los Angeles - MMC RTV SLO

Le en dan potem, ko so iz oskarjevske akademije sporočili, da bo oskarje vodil Kevin Hart, je komik že odstopil. Razlog je, da se ne želi opravičiti za homofobne tvite iz preteklosti.

39-letni Hart je odstopil le dobro uro zatem, ko je razglasil, da se ne misli opravičevati za svoje stare izjave. Je pa opravičilo LGBT-skupnosti podal ob odstopu.

"Odločil sem se, da odstopim od vodenja letošnjih oskarjev, ker ne želim biti distrakcija na večer, ko bi morali slaviti toliko izjemnih, nadarjenih umetnikov. Iskreno se opravičujem LGBT-skupnosti za svoje netaktne besede iz preteklosti," je tvitnil.

"Žal mi je, da sem prizadel ljudi ... Razvijam se in še naprej bi se rad razvijal. Moj cilj je povezovati ljudi, ne pa nas razdvajati. Z vso ljubeznijo in spoštovanjem do Akademije. Upam, da se lahko spet srečamo."

Le uro pred tem je bil njegov ton malce drugačen, ko je v videu sporočil, da se ne misli uklanjati pritiskom Akademije. "Torej, ravnokar so me poklicali iz Akademije in mi v bistvu rekli, da se moram opravičiti za svoje tvite ali pa bodo primorani poiskati drugega voditelja," je dejal v objavi z naslovom "Vem, kdo sem, in tudi ljudje, ki so mi najbližje, to vedo".

"Ne mislim pogrevati stvari"

Akademija naj bi komika res pozvala, naj se opraviči za stare tvite, kar pa je on zavrnil. "Razlog za to je, ker sem to temo že večkrat naslovil. To ni prvič, da je to prišlo na dan. Sem že komentiral. Sem že spregovoril o tem. Povedal sem, kje sem se motil in kje sem imel prav. Povedal sem, kdo sem danes in kdo sem bil takrat. Z vsem tem sem že opravil," je dejal.

"Ne mislim kar naprej pogrevati stare juhe, ko pa sem se že premaknil naprej in sem danes nekje popolnoma drugje. Isto energijo, ki so jo ljudje porabili, da so brskali za temi starimi tviti, bi lahko usmerili v iskanje odgovorov na vprašanja, ki se zastavljajo že leta. Hranimo spletne trole in jih nagrajujemo. Jaz tega ne bom počel. Bil bom to, kar sem, in vztrajal pri tem," je še dejal.

Ob tem je dodal, da če se Akademija odloči, da poišče drugega voditelja, bo hvaležen za ponujeno priložnost in ne misli gojiti nobenih zamer.

V torek zvečer, ko je Akademija sporočila, da bo Hart voditelj letošnjih oskarjev, je komik to označil za "življenjsko priložnost".

Tudi deset let stari tviti

Nekateri sporni homofobni tviti so stari deset let in jih je komik medtem že izbrisal, a nekateri mediji so bili hitrejši od njega in so jih pred tem skopirali. "Če bo moj sin prišel domov in se hotel igrati s hišo za punčke moje hčerke, mu jo bom polomil na glavi, to je gejevsko," se bere tvit iz leta 2011. In še: "Ravnokar sem videl zamorca, kako si je v usta porinil celo perutničko in jo iz ust potegnil brez mesa!!! Kako gejevsko."

Poleg homofobnih tvitov je Hart mnoge istospolno usmerjene razburil tudi s svojim stand-upom iz leta 2010, ko je dejal, da je eden njegovih največjih strahov, da bi mu sin zrasel v geja.

"Da smo si na jasnem - nisem homofob. Bodite srečni, počnite, kar vas je volja. Ampak če jaz, kot heteroseksualni moški, lahko preprečim, da bi moj sin postal gej, bom to storil," je dejal občinstvu.

I have made the choice to step down from hosting this year's Oscar's....this is because I do not want to be a distraction on a night that should be celebrated by so many amazing talented artists. I sincerely apologize to the LGBTQ community for my insensitive words from my past. — Kevin Hart (@KevinHart4real) December 7, 2018

I'm sorry that I hurt people.. I am evolving and want to continue to do so. My goal is to bring people together not tear us apart. Much love & appreciation to the Academy. I hope we can meet again. — Kevin Hart (@KevinHart4real) December 7, 2018

