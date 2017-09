Kevin Hart se opravičuje za skoke čez plot: Nisem popoln

Niz težav za znanega igralca

17. september 2017 ob 15:57

Igralec Kevin Hart se je ženi in otrokom javno opravičil, saj je bil tarča izsiljevanja s posnetki, ki namigujejo na novo afero. Na družbenem omrežju je objavil videoposnetek, v katerem trdi, da se bo poboljšal.

Že tretjič v zadnjih mesecih se je zgodilo, da je Harta nekdo obtožil nezvestobe. Julija naj bi ženo prevaral z žensko, ki jo je spoznal v nočnem klubu v Miamiju, mesec pozneje pa ga je nezvestobe obtožila nekdanja žena Torrei Hart, ki trdi, da jo je v času zakona varal z zdajšnjo ženo Eniko Parrish, tokrat pa je neka ženska zahtevala denar, sicer pa grozila z objavo posnetka spolnega odnosa.

"Kevinu je nekdo nastavil past, a je izsiljevanje spodletelo. Podrobnosti pa za zdaj še ne smemo izdati, saj bi lahko vplivale na preiskavo," pa je pojasnil igralčev predstavnik.

Hart se je odločil, da bo stvari vzel v svoje roke, zato je svoje napake raje javno priznal. "Sem v obdobju, ko se počutim tako, kot da bi imel na svojem hrbtu tarčo. Ravno zato bi moral sprejemati modre odločitve, ki pa jih v zadnjem času nisem. Nisem popoln, zato tudi nočem sedeti križemrok in trditi, da sem," je zapisal 38-letnik.

"Naredil sem ogromno napako. Spustil sem se v okolje, kjer se lahko zgodijo samo slabe stvari, ki so tudi se. Vedel sem, da bom prizadel ljudi, ki so mi blizu, zato sem se z njimi pogovoril in se jim opravičil. Sklenil sem, da se moram poboljšati, nimam druge izbire. A hkrati ne bom nikomur dovolil, da bi na račun mojih napak zaslužil. Raje jih javno priznam."

Zatrdil je, da se bo potrudil biti boljši človek za svoje otroke - Hendrixa in Heaven -, ki ju ima iz prejšnjega zakona, opravičil pa se je tudi zdajšnji ženi, s katero pričakuje tretjega otroka. "Nisem popoln in tudi nikoli nisem trdil, da sem ... Rad vas imam," še poroča ameriški tabloid People.

