Kim in Kanye pozdravila rojstvo hčerke

Ime otroka ostaja skrivnost

16. januar 2018 ob 18:53

Los Angeles - MMC RTV SLO

Zvezdnica resničnostnih šovov Kim Kardashian se je skupaj z možem Kanyejem Westom razveselila rojstva hčerke, ki jo je rodila nadomestna mama.

Veselo novico je Kardashianova delila prek svoje spletne strani in družbenih omrežij. "Tukaj je. Tako zelo smo zaljubljeni," je najprej tvitnila 37-letna televizijska zvezdnica, ki ni izdala imena nove članice družine Kardashian-West.

"S Kanyejem sva vesela, da lahko naznaniva prihod zdrave in prelepe hčerke. Izredno sva hvaležna nadomestni materi, ki nama je izpolnila največjo željo, ter zdravnikom in sestram za njihovo skrb. Še posebno vzhičena, da sta dobila sestrico, sta North in Saint," je zapisala na svoji spletni strani.

Kardashianova se je po dveh tveganih nosečnostih odločila, da njenega tretjega otroka rodi nadomestna mama. Po več priporočilih agencije sta se odločila za žensko iz San Diega, ki že ima izkušnje z nadomestnim materinstvom. Starša 4-letne North in 2-letnega Sainta sta že pred umetno oploditvijo po poročanju TMZ-ja agenciji nakazala 68.850 dolarjev, nadomestni materi pa sta nakazala še dodatnih 45.000 dolarjev.

Tako se je zgolj začelo veselje v družini Kardashian. Naraščaja se bo letos razveselila tudi njena mlajša sestra Khloé, ki je pred meseci potrdila, da pričakuje otroka s Tristanom Thompsonom, košarkarjem NBA-ekipe Cleveland Cavaliers.

Noseča pa naj bi bila tudi njena polsestra, komaj 20-letna Kylie Jenner, ki naj bi otroka pričakovala s 25-letnim raperjem Travisom Scottom, toda svoje nosečnosti še ni uradno potrdila. Kot pišejo nekateri tabloidi, naj bi se par okoli božiča celo razšel.

K. K.