Kim se prihoda otroka številka tri veseli s čajanko pod češnjevimi drevesi

Rožnata zabava pred rojstvom otroka

13. november 2017 ob 08:39

Los Angeles - MMC RTV SLO

Zvezdnica resničnostne televizije Kim Kardashian West je prvič (posredno) potrdila, da se bo njena družina kmalu povečala: pripravila je namreč zabavo za otroka številka tri.

Na Snapchatu je Kardashianova namreč objavila fotografije in videoposnetke priprav na zabavo, ob tem pa pojasnila: "To je moja zabava za tretjega otroka." Za temo tokratne zabave pred rojstvom otroka (t. i. baby shower) je izbrala Japonsko oz. cvetoče češnje in čaj, je še razkrila in dodala: "To je čudovita čajanka v gozdu cvetočih češnjevih dreves."

Pozneje, med samo zabavo, sta fotografije in videe na Snapchatu in Instagramu objavljali tudi njeni (neuradno prav tako noseči) sestri Khloe Kardashian in Kylie Jenner, iz njunih objav pa je razvidno, da so pozneje, med samo zabavo, drevesa osvetlili v rožnati barvi, s čimer je želela 37-letna Kardashianova sporočiti, da se bo družini kmalu pridružila še ena deklica.

Kot je znano, Kim in njen mož Kanye West svojega tretjega otroka pričakujeta v začetku prihodnjega leta s pomočjo nadomestne matere, saj ima Kim za sabo že dve izjemno tvegani nosečnosti, zato so ji zdravniki tretjo odločno odsvetovali. Par že ima štiriletno hčer North in malo manj kot dveletnega sina Sainta.

Baby boom v klanu Kardashian

Deklico naj bi sicer pričakovala tudi najmlajša članica klana Kardashian, 20-letna Kylie Jenner. S 25-letnim Travisom Scottom, s katerim sta skupaj od aprila letos, naj bi otroka pričakovala v prvih mesecih leta 2018. Skoraj sočasno naj bi otroka pričakovala tudi 33-letna Khloe, in sicer s Tristanom Thompsonom, košarkarjem NBA-ekipe Cleveland Cavaliers.

T. K. B.