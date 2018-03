Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Njuna ljubezenska zgodba se je končala. Foto: Reuters Sorodne novice "Gigi in Zayn, s posojanjem oblačil še ne predstavljata spolne neopredeljenosti." Dodaj v

Konec ljubezenske pravljice med mladima zvezdnikoma Gigi in Zaynom

Zelo priljubljena sta oba

14. marec 2018 ob 11:48

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ena najbolj iskanih manekenk Gigi Hadid in eden najbolj priljubljenih mladih pevcev Zayn Malik sta sporočila, da se po dveh letih njune poti razhajajo.

Malik, nekdanji član britanske fantovske skupine One Direction, in Hadidova, ki jo na svojih revijah želijo videti najbolj priznane modne hiše, nista želela razkriti razloga za razhod, piše Reuters.

25-letni Zayn je na na Twitterju zapisal, da sta imela zelo pomembno, ljubeče in zabavno razmerje in da Gigi nadvse spoštuje. Tri leta mlajša manekenka pa je družbenem omrežju Maliku zaželela vse najboljše v prihodnosti: "Večno bom hvaležna za ljubezen, čas in življenjske lekcije, ki sva si jih delila z Z-jem."

Nekdanja zaljubljenca sta skupaj nastopila tudi v Malikovem videospotu Pillowtalk, avgusta 2017 pa sta se skupaj znašla tudi na naslovnici Vogua.

Malik je zaslovel kot član skupine One Direction, ki jo je na televizijskem pevskem tekmovanju The X Factor leta 2010 odkril sodnik Simon Cowell in jo vzel pod okrilje svoje založbe Syco Records. Leta 2015 je Malik zapustil skupino, ki si je nato po uspehu petega albuma vzela odmor, člani pa od tedaj samostojno nadaljujejo svoje glasbene poti.

D. S.