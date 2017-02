Konec nekega obdobja ali Conchita Wurst "mora umreti"

Tom Neuwirth napovedal, da Conchite ne bo več

13. februar 2017 ob 20:16

Dunaj - MMC RTV SLO/STA

Obdobje Conchite Wurst, evrovizijske zmagovalke, ki je leta 2014 osvojila občinstvo s pesmijo Rise Like a Phoenix, se, kot kaže, počasi končuje.

Avstrijski pevec Tom Neuwirth je konec tedna presenetil oboževalce z napovedjo, da Conchite ne bo več.

Kot je povedal za nedeljsko izdajo nemškega časopisa Welt, bo moral Conchito "ubiti", saj je ne potrebuje več, saj je z njo osvojil vse, kar se je osvojiti dalo: "Z bradato žensko sem po pesmi Evrovizije pravzaprav uresničil in osvojil vse. Zdaj sem na lovu za novimi izzivi." Kot je povedal, se bo raje prelevil v nekoga drugega.

28-letni Tom je poudaril, da ne želi biti do konca življenja ženska in tudi sicer si ni nikoli želel biti tega spola: "Star sem skoraj 30 let in zastavljam si številna vprašanja. Sem in vedno sem bil Tom, ne želim biti ženska. Ljubim moške, a kot moški." Dodal je, da se kot transvestit tudi počuti povsem aseksualnega: "Ko sem oblečen kot Conchita, me moški ne zanimajo."

Tom je na Instagramu sporočil, da Conchita ne bo izginila čez noč, se je pa že zdaj začel oblačiti bolj "po moško". Letos kot Conchita načrtuje izdajo drugega albuma, je pa zelo malo verjetno, da bi še tretjega.

Želje za naprej?

Neuwirth, ki se je rodil v vasi na avstrijskem Štajerskem, zdaj živi na Dunaju. "Poskušam odkriti, v čem sem resnično dober. Od vsega znam nekaj malega, to je moja težava. Iščem še. In Tom se upira," je povedal glasbenik in razkril nekaj svojih idej - želel bi povezovati modno oddajo ali pa posneti film, ki bi bil morda lahko celo posvečen njegovemu življenju. "A mojo vlogo bi moral prevzeti nekdo drug, ne morem igrati še Toma. Meryl Streep morda," je bil neskromen.

