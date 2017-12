Kraljica in (neporočena!) Meghan skupaj za božične praznike

Poroka bo maja v gradu Windsor

13. december 2017 ob 14:14

London - MMC RTV SLO, Reuters

Britanska kraljica Elizabeta II. je prekršila tradicijo, saj je na božično praznovanje na posestvo Sandringham povabila tudi Meghan Markle, zaročenko svojega vnuka princa Harryja, čeprav še ni uradno članica kraljeve družine.

V Sandringhamu na vzhodu Anglije se tradicionalno pred božičnimi prazniki zberejo vsi najožji člani britanske kraljeve družine. Iz Buckinghamske palače so sporočili, da se bodo člani modre krvi na božično jutro v tamkajšnji cerkvi udeležili maše, kot je to navada že vrsto let. Potrdili pa so tudi, da kraljica na posestvo ni povabila le najstarejšega vnuka, princa Williama, in njegove žene Catherine, ampak tudi njegovega mlajšega brata Harryja in njegovo izvoljenko, ameriško igralko Meghan Markle.

Novica je presenetljiva zato, ker kraljeva tradicija veleva, da partnerji kraljevih članov vabila ne dobijo, dokler niso poročeni. Tako je morala tudi Catherine, vojvodinja Cambriška, na povabilo iz rok kraljice počakati do poroke. Catherine v primerjavi z Meghan tudi po objavi zaroke s princem Williamom ni bila povabljena na božično praznovanje s kraljico, zato britanski mediji poudarjajo, da je monarhinja v primeru Meghan prekršila vse kraljeve protokole.

33-letni Harry, peti v vrsti za britanski prestol, je nedavno objavil zaroko z igralko, ki je zaslovela z vlogo v odvetniški seriji Nepremagljivi dvojec. Poročila se bosta maja prihodnje leto v gradu Windsor v Angliji.

A. P. J.