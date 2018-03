Lara Gut prvič zaljubljena - izbranec je nogometaš s Kosova

Čustven zapis na družabnih omrežjih

23. marec 2018 ob 09:31

Ženeva

Lara Gut je pred dnevi v čustvenem zapisu na Facebooku, v katerem se je zahvalila vsem, ki so ji to zanjo težko sezono stali ob strani, razkrila, da je končno našla srečo v zasebnem življenju - zaljubljena je v Valona Behramija.

32-letni Behrami je član švicarske reprezentance in igra za furlanski klub Udinese, sicer pa je bil rojen albanskim staršem v Kosovski Mitrovici, ko pa mu je bilo pet let, je odšla družina s trebuhom za kruhom v Švico. Behramiji so se preselili v kanton Ticino, od koder je doma tudi 26-letna Lara Gut.

Govorice, da sta športnika par, so začele krožiti že konec lanskega leta, ko so ju opazili skupaj v Behramijevem ferrariju. Nogometaš je bil takrat še poročen z Eleno Bonzanni, italijansko manekenko in TV-voditeljico, s katero ima dve hčerki, stari devet let in 18 mesecev.

Februarja letos sta se ločila, mesec dni pozneje pa Valon in Lara zveze ne skrivata več. Švicarski mediji se tako zdaj navdušujejo nad "novim sanjskim športnim parom", Gutova pa pravi, da je prav romantična zveza tisto, kar ji je manjkalo ves ta čas v življenju.

Sezona učenja

Dolg zapis Gutove na Facebooku je sicer mnogim dal misliti, da je švicarska smučarska zvezdnica morda celo z njim napovedala slovo karieri, kar pa v njenem taboru zanikajo.

Zmagovalka 24 tekem svetovnega pokala je v zelo introspektivni objavi zapisala, da se je letošnjo sezono naučila veliko, predvsem, da je sam proces pomembnejši od rezultatov, kar da jo je njen oče vedno skušal naučiti.

"Olimpijska medalja mi je ušla za eno stotinko, zlato za 12 stotink, v superveleslalomu sem pogorela. A ne bom se obešala na te stotinke in točke, ki niso dovolj, da bi opisale mojo dolgo pot. Na koncu niso zmage tiste, ki štejejo, ampak je sezona vredna toliko več kot le to - šport te nauči odrasti, blaži tvoj značaj, dela te živega ..." je zapisala.

Zahvala najbližjim

Gutova se je ob tem zahvalila vsem, ki so ji vedno stali ob strani tako med njeno poškodbo kot med sezono, predvsem staršem, bratu Ianu, svoji fizioterapevtski ekipi, tiskovni predstavnici Giulii, s katero je postala dobra prijateljica, in prijateljici iz otroštva Sabrini.

"V preteklosti sem se pogosto skušala nadzorovati - moje izbire in značaj so se mi zdeli dovolj zapleteni in bala sem se, da če pokažem svoje šibkosti ali težke čase, bom še krhkejša in na udaru. Taka sem, toliko skrivam za nasmehom in tudi, ko stvari ne gredo po načrtih, iščem nekaj pozitivnega v tem, ker je to moj načn odzivanja na težave. A moj obrambni ščit me je naredil nedostopno, nerazumljeno in pripeljal do kopice nesporazumov," meni Gutova.

"Valon je najlepše, kar se mi je zgodilo"

"Zadnjih nekaj let sem se pogosto počutila, da mi nekaj manjka - občutek neizpopolnjenosti, ki sem ga vedno pripisovala smučanju. A to zimo sem spoznala, kaj je ta manjkajoči delček bil in nima ničesar opraviti s športom: reče se mu ljubezen," je bila iskrena Švicarka.

"Z Valonom sem odkrila moč, ko si v dvoje, ko imaš nekoga ob sebi, ki te drži za roko in te nikdar ne pusti same. Lansko poletje sem pila čaj s prijateljem Danijem in se spomnim, da me je vprašal, ali sem zaljubljena. Nisem, sem mu odgovorila. Rekel mi je, da si želi, da bi se mi kmalu zgodila ljubezen, ker je to najlepša stvar na svetu. Prav si imel, Dani, zdaj vem, o čem si govoril, in Valon resnično je najboljše, kar bi se mi lahko zgodilo."

