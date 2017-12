Lindsay Lohan spet v težavah: osumljena utaje davkov

Igralka se še ni uradno odzvala na pisanje tabloida

29. december 2017 ob 13:40

New York - MMC RTV SLO

Težavno zvezdnico Lindsay Lohan, ki je v preteklosti polnila rumene medije zaradi svojih težav z mamili, alkoholom in tudi zaradi kraje, preiskujejo ameriške oblasti, ker jo sumijo utaje davkov v višini 83 tisoč evrov.

31-letnica, ki živi na relaciji London-Dubaj, le občasno obišče New York, ki je bil nekoč njen dom. Življenje zunaj Združenih držav Amerike ji omogoča, da se bolj posveti sebi in tako lahko v miru razmišlja o svoji prihodnosti, pravi sama. Toda oblasti v ZDA je niso pozabile, saj igralka po poročanju tabloida The Blast leta 2010, 2014 in 2015 ni plačevala davkov, zato se je začel povečevati njen dolg do države.

Lohanova se na pisanje tabloida ni odzvala, toda njeni prijatelji po poročanju britanskega tabloida Daily Mail trdijo, da v paniki preverja, kaj je računovodja počel z njenimi honorarji pretekla tri leta. "Gleda svoje bilance in ne razume, kako jo lahko sumijo utaje davkov," je dejal igralkin prijatelj. Nikakor pa ji ni všeč, da je znova v središču pozornosti, saj je to tudi osrednji razlog, zakaj se je v zadnjih letih izogibala ZDA.

"Rada imam mir v Dubaju. Tam ni kamer in lahko se osredotočim na to, kar si želim ustvariti v prihodnosti," je nekoč izjavila igralka in tudi pevka. Kot je dejal vir za revijo People, Lohanova v Dubaju uživa podoben status, kot ga Paris Hilton v ZDA. "Neobičajno popularna je tam," je še dodal vir. Svojih oboževalcev po svetu pa kljub vsemu ne pušča na cedilu, saj se je nedavno pojavila na naslovnici neke španske revije brez ličil, kar so njeni sledilci sprejeli z velikim navdušenjem in pohvalami za drzno potezo.

K. K.