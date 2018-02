Ljubka švedska princesa Estelle osvaja srca sodržavljanov

Dopolnila je šest let

24. februar 2018 ob 11:35

Stockholm - MMC RTV SLO

Druga v vrsti za švedski prestol, mala princesa Estelle, je nedavno praznovala šesti rojstni dan, ob jubileju pa so v kraljevi palači javnost razveselili z njenimi svežimi fotografijami.

Princesa Estelle, ki bo za trenutnim kraljem, Carlom XVI. Gustafom, svojim dedkom, in materjo, princeso Victorio, nekoč sedla na švedski prestol, je z iskrenim otroškim nasmehom ljubljenka Švedov, ki tako odprtih rok sprejmejo vsako podrobnost o njenem življenju.

Švedska kraljeva hiša zato ob dekličinem rojstnem dnevu (praznovala ga je 20. februarja) zdaj že tradicionalno objavi nekaj njenih svežih fotografij, ki jih je posnela dvorna fotografinja Erika Gerdemark. Na letošnjih, ki so nastale na domu prestolonaslednice Victorie in njene družine v palači Haga, Estelle nagajivo pozira fotografinji, se veseli rojstnodnevne torte in jo nato z mlajšim bratom Oscarjem (ta bo dve leti dopolnil na začetku marca) tudi poskusi.

Estelle za zdaj še uživa v brezskrbnem otroštvu, že jeseni pa jo čaka prvi preizkus zrelosti: prestopila bo namreč šolski prag. V katero šolo jo bodo starši vpisali, kraljeva hiša še ni sporočila.

T. K. B.