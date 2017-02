Mariah Carey v objemu spremljevalnega plesalca Bryana Tanake

"Ne želiva javno govoriti o najinem razmerju"

20. februar 2017 ob 10:37

Los Angeles - MMC RTV SLO

Pevka je zgolj nekaj mesecev po koncu zaroke z Jamesom Packerjem v intervjuju nehote potrdila, da je spremljevalni plesalec Bryan Tanaka njen novi partner.

"Nerada govorim o svojem zasebnem življenju," je pojasnila za Associated Press. "V preteklosti sem javnosti razkrivala ogromno in to mi je bilo takrat všeč, a zdaj s fantom o najinem razmerju ne želiva govoriti."

Javnost je o njunem razmerju ugibala, že odkar se je pevka oktobra lani razšla z zaročencem Jamesom Packerjem. 49-letni avstralski milijonar je kmalu po koncu njunega razmerja razkril, da se mu je odnos Careyjeve in njenega plesalca Tanake že od nekdaj zdel zelo problematičen.

46-letna glasbenica sicer trenutkov, ki jih preživlja s plesalcem, nikoli ni skrivala - kot poroča tabloid People, so ju fotografi že decembra ujeli na Havajih, med božičnim koncertom sta se na odru držala za roke, za valentinovo pa sta na Instagramu oba objavila enako fotografijo.

Nenadno in skrivnostno razmerje je sprožilo kar nekaj namigovanj, da je vse skupaj ena velika laž. Tudi pevkin nekdanji mož Nick Cannon je dejal, da razmerje ni takšno, kot so ga prikazali v oddaji Mariah's World. "Zdi se mi, da je celotna resničnostna oddaja lažna," je dejal v intervjuju s Howardom Sternom.

S Packerjem naj bi se Mariah sicer razšla, saj sta si preveč različna. "Za Jamesa sta delo in zaslužek zelo pomembna," je po prekinitvi zaroke za People dejal vir, ki je blizu para. "Njene ekscentrične navade pa se ne skladajo z njegovim načinom življenja. James je zelo radodaren, a z nepremišljenim zapravljanjem se preprosto ne strinja."

A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey) on Feb 14, 2017 at 10:16pm PST

P. B.