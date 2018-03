Mark Hamill, obraz generacije jedijev, s svojo zvezdo

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Hamill je le nekaj dni po podelitvi oskarjev prejel svojo zvezdo na pločniku slavnih. Foto: Reuters Dogodka sta se udeležila tudi Hamillov soigralec v franšizi Vojna zvezd Harrison Ford in režiser George Lucas. Foto: Reuters Dodaj v

9. marec 2018 ob 13:43

Los Angeles - MMC RTV SLO

Le malo ljudi je tako povezanih z zvezdami, kot je Mark Hamill - igralec, ki je zaslovel s svojo vlogo Luka Skywalkerja v franšizi Vojna zvezd. In temu je dodal še eno - tisto na hollywoodskem pločniku slavnih.

Ob slovesnosti se je Hamill pošalil, da bo tudi ta zvezda v galaksiji daleč, daleč stran. "Rad bi rekel, da so se mi uresničile sanje, ampak resnica je v tem, da si česa takšnega nisem niti upal sanjati," je dejal v govoru Hamill. 66-letni igralec je znan po tem, da je brez dlake na jeziku, svoje poglede na svet pa pogosto deli na družbenem omrežju Twitter.

Med drugim je pogosta tarča njegovih kritik predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump. "Lahko si zapomnite, da je na pločniku slavnih nekdo, ki je prejel zvezdo zaradi zelo slabega resničnostnega šova. Ne bi sploh rekel resničnostnega šova, bolj igranemu šovu," je dodal Hamill.

Hamill v Hollywoodu velja za enega izmed najbolj priljubljenih ljudi. Oče treh otrok bo letos s svojo ženo Marilou praznoval 40 let življenja v zakonskem jarmu. Dejaven je v dobrodelnih vodah, in kadar ni pred kamero ali za mikrofonom, zabava svoje oboževalce prek Twitterja s svojim značilnim humorjem.

Toda čeprav je pustil s svojo vlogo v Vojni zvezd neizbrisen pečat v popularni kulturi, je svoj glas posojal Jokerju v animirani seriji Batman: The Animated Series. Na odrskih deskah je nastopal v predstavah, kot sta Amadeus in Človek slon (The Elephant Man). Je tudi soavtor stripa Dark Horse Comics.

Več utrinkov s slovesnosti si lahko pogledate spodaj.

