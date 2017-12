Matt Damon na tnalu zaradi "popolnega nerazumevanja žensk in zlorab"

Igralec delil svoje mnenje glede Weinsteina, Spaceyja in Louisa C. K.-ja

16. december 2017 ob 10:17

Los Angeles - MMC RTV SLO

Intervju Matta Damona, v katerem je izrazil svoje stališče glede nedavnih obtožb spolnega nadlegovanja in napadov v Hollywoodu, je naletel na burne odzive. Nekateri igralcu celo napovedujejo konec kariere.

Da so strasti čez lužo trenutno res razgrete, odnosi med moškimi in ženskami pa na kritični točki, pričajo odzivi, ki jih je v zadnjem dnevu deležen 47-letni Damon.

Poročeni oče treh deklic sicer sam nikoli ni bil obtožen neprimernega vedenja, je pa njegov izvirni greh, kot kaže že to, da je redno sodeloval z zdaj že nekdanjim producentskim velikanom Harveyjem Weinsteinom, katerega padec s prestola je pravzaprav sprožil to veliko čistko, ki poteka ne samo v Hollywoodu, ampak tudi drugje po ZDA.

Matt Damon je tudi najboljši prijatelj Bena Afflecka, dvojec pa je svojega prvega oskarja (za scenarij) osvojil prav pod okriljem Weinsteinove družbe Miramax, ki je producirala njun film Dobri Will Hunting (1997). In Afflecka spolni škandali v Hollywoodu niso popolnoma zaobšli, saj sta ga dve ženski obtožili neprimernega dotikanja.

Damonovo nekdanje dekle vrača udarec

A nazaj k Damonu. Nanj se je plaz gneva vsul po intervjuju za ABC-jevo oddajo Popcorn with Peter Travers.

"Mislim, da je čudovito, da se ženske zdaj počutijo dovolj močne, da povejo svoje zgodbe in mislim, da je to nujno potrebno. Menim pa, da obstaja določen razpon neprimernega vedenja - obstaja razlika, če nekoga potrepljaš po zadnjici in med posilstvom ter pedofilijo, mar ne? Jasno, vsa tovrstna obnašanja je treba obsoditi in izkoreniniti, o tem ni vprašanja, ne bi pa jih smeli metati v isti koš," je razmišljal Damon.

"Trenutno živimo v nekakšni kulturi ogorčenja in ranjenosti. In to bo treba popraviti do te mere, da se bomo malce ustavili in rekli, čakaj malo, nihče od nas se ni rodil popoln," je še dejal - in sprožil sezono lova.

Med drugim se je oglasila sicer redko zgovorna Minnie Driver, ki je na Twitterju ob povezavi na intervju zapisala "Moj Bog, RESNO?" Nato pa še: "Tako veliko moških je, ki jih obožujem, pa ne izkoriščajo diferenciacije med spolnim prekrškom, napadom in posilstvom kot izgovor ali - še hujše - ženski problem."

Danes 47-letna Driverjeva in Damon sta leta 1997 skupaj zaigrala v Dobrem Willu Huntingu in bila krajši čas tudi par. Njuna romanca se je precej neprijetno končala leta 1998, ko je Damon v oddaji Oprah Winfrey sporočil, da je samski.

Alissa Milano: Vsak rak je rak

Driverjeva ni edina od Damonovih kolegic, ki jo je zmotilo njegovo razmišljanje na temo spolnega nadlegovanja. Igralka Alyssa Milano mu je na Twitterju takole razložila: "Dragi Matt Damon, iz mikro nastaja makro. Trenutno smo v "kulturi ogorčenja", kot si se izrazil, ker je razsežnost besa dejansko tako očitno nezaslišana. In to je pravično. Sama sem bila žrtev prav vsake stopnje tega spektra spolnih napadov, o katerem govoriš. In vsi bolijo, vsi so povezani s patriarhijo, ki se prepleta z normalizirano, sprejeto in celo dobrodošlo - mizoginijo."

In še: "Nismo ogorčene, ker nas je nekdo med slikanjem zagrabil za zadnjico. Ogorčene smo, ker so nas prepričali, da je to normalno. Ogorčene smo, ker so nam prali možgane. Ogorčene, ker smo bile tako dolgo utišane. Tudi pri raku so različni stadiji. Nekateri bolj ozdravljivi kot drugi. A še vedno je rak."

Ogorčene so bile tudi ženske na spletu in v medijskih zapisih, ki so Damona označile za popolnega nevedneža, ki bi zaradi svojih stališč moral na pokopališče hollywoodske zgodovine, skupaj z Weinsteinom in Kevinom Spaceyjem.

Prizanesljivo o Louisu C. K.-ju

Damon je sicer v intervjuju podal tudi svoje konkretno mnenje o več zvezdnikih, ki so jih v teh tednih odnesle obtožbe neprimernega vedenja na delovnem mestu. Največ sočutja je izkazal do komika Louis C. K.-ja, ker je izrazil iskreno obžalovanje po tem, ko se je oglasilo več žensk, da jih je prosil, če lahko pred njimi masturbira.

"To je znak nekoga, ki ... no, s tem se da delati. Ko vzgajam svoje hčerke, je ta osebna odgovornost nekaj najpomembnejšega, kar jih lahko naučim. Louisa C. K.-ja sicer ne poznam osebno, sem pa njegov oboževalec in ne predstavljam si, da bo še kdaj počel to, kar je. Predstavljam si, da je cena, ki jo je na tej točki plačal, prevelika."

O "izrezanem" Spaceyju: "Pametno od Ridleyja"

Damon prav tako v isti koš spolnih predatorjev ne bi uvrstil Ala Frankna, demokratskega senatorja, ki je po obtožbah, da je ženske neprimerno trepljal po zadnjicah, odstopil s stolčka. "Ko vidite Ala Frankna, kako se slika z žensko, jo potreplja po zadnjici in se namuzne, da, to je slaba šala, ki ni smešna. Narobe je in tega ne bi smel storiti. Ko pa govorimo o Harveyju in njegovih obtožbah, tam ne obstajajo fotodokazi. Vedel je, da nima dobrih namenov. Ni prič. Ni slik. Tako da ne sodita v isto kategorijo." Damon zato meni, da bi bil bolj pravi naslov za naslavljanje obtožb, ki letijo na Frankna, senatorski odbor za etiko.

Po drugi strani pa Damon nima nobenih obžalovanj glede padca Kevina Spaceyja in pravi, da je bilo zelo "pametno", da je režiser Ridley Scott za svoj prihajajoči film All the Money in the World že posnete prizore s Spaceyjem zamenjal s Christopherjem Plummerjem. "To je bilo pametno. To je bila dobra Ridleyjeva poslovna odločitev. Ridley je tik pred premiero velikega filma in trenutno pač nihče ni pri volji, da bi v filmih gledal Spaceyja."

K. S.