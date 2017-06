Messi se poroči 30. junija. Kdo je povabljen in kdo ne?

Vsi igralci, nobenega vodilnega

8. junij 2017

Barcelona - MMC RTV SLO

Nogometni zvezdnik Lionel Messi je določil datum poroke. Športnik bo svojo dolgoletno partnerico Antonello Rocuzzo, s katero ima tudi že dva otroka, pred oltar popeljal na zadnji junijski dan.

"Poroka bo v Rosariu, v Argentini, 30. junija," so sporočili Messijevi predstavniki za odnose z javnostmi. Večno zvestobo si bosta simbolično torej obljubila v domačem mestu, kjer se je njuna ljubezenska zgodba tudi začela, poznata pa se že iz otroštva, saj so njuni starši družinski prijatelji.

Par skupaj živi že devet let, pred petimi leti se jima je rodil Thiago, predlani pa še Mateo. Messi je obakrat zaprosil za dovoljenje, da izpusti trening, da bi bil lahko ob Antonelli med porodom. Teden dni pred poroko bo nogometaš dopolnil 30 let, Antonella je leto dni mlajša.

Seznam (ne)povabljenih

Med svati bodo poleg njegovega najtesnejšega prijatelja Urugvajca Luisa Suareza tudi njegovi drugi soigralci iz Barcelone - od Neymarja, Ivana Rakitića do Sergia Busquetsa. Andres Iniesta se je Messiju že opravičil, v Argentino pa morda zaradi spora med Messijevo zaročenko in njegovo ženo, kolumbijsko pevko Shakiro, ne bo niti Gerarda Piqueja.

Na seznamu povabljenih sta prav tako nepogrešljivi Pepe Costa, ki skrbi za Barcelonine igralce, in preostalo osebje kluba, kot so ekonomi, zdravniki, fizioterapevti in maserji, ni pa nikogar iz vodstva kluba.

Messi prav tako ni povabil (zdaj že nekdanjega) trenerja Luisa Enriqueja, čeprav je pod njim igral tri leta, kot tudi ne Juana Carlosa Unzueja, Roberta Morena, Rafela Pola in Joaquina Valdesa. Od nekdanjih soigralcev naj bi bil povabljen le Xavi, Messi pa se ni odločil niti za nobeno drugo slavno ime iz nogometnega sveta.

Leo in Antonella prav tako nista objavila nobenega seznama daril in sta izrecno povedala, da ne želita nobenih materialnih stvari, pač pa naj svatje raje darujejo Messijevi dobrodelni organizaciji za otroke.

T. H.