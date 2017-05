Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Lionel Messi je največ prikazal v katalonski ekipi. Vknjižil je gol, pri preostalih dveh pa je opravil levji delež. Foto: Reuters Trener Barcelone Luis Enrique, ki se je s to tekmo poslovil s položaja, je kariero pri blaugrani končal z deveto lovoriko v treh sezonah. Foto: Reuters Nogometaši Barcelone proslavljajo pokal s svojim podmladkom. Foto: Reuters Nemški pokal so končno dvignili nogometaši Borussie iz Dortmunda. V finalu so bili z 2:1 boljši od Eintrachta. Foto: Reuters Paris SG je enajstič osvojil pokalno lovoriko. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Barcelona na krilih Messija do 29. kraljevega pokala

Do pokala tudi Paris SG in Borussia Dortmund

27. maj 2017 ob 21:31,

zadnji poseg: 28. maj 2017 ob 00:05

Madrid - MMC RTV SLO

V finalu španskega kraljevega pokala na stadionu Vicente Calderon v Madridu je Barcelona upravičila vlogo favorita, s 3:1 je premagala Alaves.

Barcelona je tretjič zapored zmagovalka pokala Copa Del Rey, v tem tekmovanju je slavila kar 29-krat, kar jo uvršča na sam vrh seznama pokalnih zmagovalcev. Drugo mesto s 23 pokali zaseda Athletic Bilbao.

Vse gole v finalu so navijači na stadionu videli že v prvem polčasu. Pri vseh Barceloninih je bil glavni ustvarjalec prvi zvezdnik Barcelone Lionel Messi.

Ravno Argentinec je dosegel prvi gol za Katalonce. Z Neymarjem si je izmenjal dvojno podajo in natančno meril v levi kot.

Alaves je ekspresno hitro izenačil, iz prostega strela je zadel Theo Hernandez.

Ob koncu prvega polčasa je Barca dosegla dva gola. Pri prvem je Messi na desno podal Andresu Gomesu, ki je podal v sredino, tam jo je sprejel Neymar, ki je zadel iz neposredne bližine. Tudi pri tretjem golu je Messi prelisičil obrambo Alavesa in tako odprl prostor za svoje soigralce - v tem primeru je podal do Paca Alcacerja, ki je iz obrata z diagonalnim strelom v levi spodnji kot premagal vratarja Alavesa.

Ritem igre je v drugem polčasu precej padel, Alaves pa ni mogel poskrbeti za presenečenje in finale na stadionu Vicente Calderon - to je bila zadnja uradna tekma na tem objektu - je katalonska zasedba zanesljivo dobila.

Borussia do pokala v četrtem poskusu

Zmagovalec nemškega pokala je Borussia iz Dortmunda. Rumeno-črnim je v četrtem zaporednem finalu le uspelo priti do pokala. Dvakrat jim je slavje preprečil Bayern, enkrat Wolfsburg, četrtič pa jim je uspelo streti nasprotnika v finalu - z 2:1 so bili boljši od Eintrachta iz Frankfurta.

Ousmane Dembele je Borussio povedel v vodstvo v 8. minuti, ko je učinkovito streljal pod prečko. Eintracht je izenačil v 29. minuti - po napaki obrambe Borussie je zadel Ante Rebić. Christian Pulišić, ki je vstopil v igro v drugem polčasu, je bil hitrejši od vratarja Eintrachta Lukasa Hradeckega, ta ga je v kazenskem prostoru nerodno ustavil in ga spotaknil, tako da je sodnik pokazal na belo črto. S te je bil natančen Pierre-Emerick Aubameyang.

PSG do pokala po avtogolu

Francoski nogometni pokal je tretjič zapored osvojil Paris Saint Germain. Angers je bil celotno srečanje dostojen tekmec nogometnemu velikanu, a je imel ob samem izteku rednega dela igre smolo. Kot za PSG je izvedel Angel Di Maria, žogo pa je v lastno mrežo usmeril Issa Cissokho.

PSG je osvojil 11. pokal in je na prvem mestu po številu osvojenih pokalov v Franciji.

Angers je prvenstvo končal na 12. mestu, avtogol v današnjem finalu pa je razblinil sanje kluba o nastopih v evropskih tekmovanjih. Angers tako ostaja pri le dveh uvrstitvah v finale pokala, že v prvi pred davnimi 60 leti pa je tudi izgubil, takrat proti Toulousu.

ŠPANSKI KRALJEVI POKAL

FINALE, Madrid, Vicente Calderon

BARCELONA - ALAVES 3:1 (3:1)

50.000; Messi 30., Neymar 45., Paco 45.; Hernandez 33.

Barcelona: Cillessen, Alba, Umtiti , Pique, Mascherano ( 11./Gomes), Iniesta , Busquets, Rakitić ( 83./Vidal), Neymar, Paco, Messi .

Alaves: Pacheco, Vigaray, Ely , Feddal, Kiko, Llorente, Garcia , Hernandez ( 79./Romero), Mendez ( 59./Camarasa), Deyverson , Ibai ( 60./Sobrino ).

Sodnik: Carlos Clos Gomez

NEMŠKI POKAL

FINALE, Berlin

EINTRACHT - BORUSSIA (D) 1:2 (1:1)

74.322; Rebić 29.; Dembele 8., Aubameyang 67.

Eintracht: Hradecky , Hector, Abraham , Vallejo, Chandler ( 72./Meier), Medojević ( 56./Tawatha), Gačinović , Oczipka, Fabian ( 79./Blum), Rebić , Šeferović.

Borussia Dortmund: Buerki, Bartra ( 76./Durm), Papastathopoulos, Schmelzer ( 46./Castro), Piszczek, Ginter, Kagawa, Gurreiero, Dembele , Aubameyang, Reus ( 46./Pulišić).

Sodnik: Deniz Aytekin

FRANCOSKI POKAL

FINALE, Saint Denis

ANGERS - PARIS SG 0:1 (0:0)

80.000; Cissokho 91./ag

Denis Petrič je bil na klopi Angersa.

Angers: Letellier, Manceau, Thomas, Traore , Cissokho, Santamaria ( 92./Berigaud), Ekambi, Mangani, N'Doye, Pepe ( 84./Tait), Diedhiou ( 63./Bamba).

Paris SG: Areola, Aurier , Marquinhos, Silva, Maxwell, Verratti, Motta, Matuidi, Di Maria , Cavani, Draxler ( 72./Pastore).

Sodnik: Benoit Bastien

