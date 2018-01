Napad na Gal Gadot - Izraelka v obleki libanonskega oblikovalca!

Zablestela v Čudežni ženski

12. januar 2018 ob 08:46

New York - MMC RTV SLO

Izraelska igralka Gal Gadot, ki je zaslovela z vlogo v uspešnici Čudežna ženska (Wonder Woman), je razburila sodržavljane in Libanonce, ker je za rdečo preprogo na enem izmed dogodkov izbrala večerno toaleto priznanega modnega oblikovalca Elia Saaba.

V čem je težava? Izrael in Libanon sta tehnično gledano še vedno v vojni, in to od leta 1948, saj nikoli nista podpisala mirovnega premirja. Libanon od takrat bojkotira vse izdelke iz južne sosede, svojim državljanom pa prepoveduje potovanja v Izrael ali kakršne koli stike z Izraelci, piše BBC.

32-letna Gal, ki je leta 2004 osvojila naziv mis Izraela, nato pa je dve leti preživela kot članica izraelskih oboroženih sil, je modro obleko priznanega oblikovalca nosila na prireditvi National Board of Review Awards v New Yorku, na kateri sta Gal in režiserka Patty Jenkins prejeli nagrado za delo pri Čudežni ženski.

Pa prav izraelska vojakinja

"Popolno", je zapisal Saab (ali kakšen član njegove ekipe) pod fotografijo igralke, oblečeno v njegovo kreacijo iz kolekcije pomlad/poletje 2018, in jo objavil na svojem profilu na Instagramu. Objava je sprožila plaz odzivov uporabnikov družbenih medijev z obeh strani meje. "Spoštujem Elia Saaba in všeč mi je, ampak ali je resnično vesel, da izraelska igralka nosi njegovo obleko?" se je vprašal libanonski novinar Heba Bitar. Neka Libanonka mu je pritrdila: "Kako je lahko prav izraleska vojakinja oblekla Saabovo obleko? Ne uničite še tiste redke stvari, na katere smo Libanonci ponosni. In na Elia Saaba smo ponosni!"

Pritisk je bil tako velik, da je oblikovalec po nekaj urah fotografijo Gal izbrisal s svojega profila. Nekateri so njegovo potezo pohvalili, spet drugi so jo označili za "sramotno".

Film v Libanonu bojkotirali

Gal Gadot se je v preteklosti že znašla v vrtincu kritik. Leta 2014, med spopadi v Gazi, v katerih je umrlo več kot 2.100 Palestincev, je v objavi na Facebooku podprla in spodbujala izraelsko vojsko. V Izraelu je za vsakega polnoletnega državljana obvezno, da odide na urjenje v vojsko. Moški običajno v vojski preživijo tri leta, ženske pa slabi dve leti.

Predvajanje njene uspešnice Čudežna ženska je bilo v libanonskih kinematografih prepovedano zaradi njenega porekla in njene podpore izraelski vojski. Obvestilo o bojkotu predvajanja je izdalo libanonsko ministrstvo za gospodarstvo. Libanonci pa so si nekaj mesecev kasneje vseeno lahko ogledali film Liga pravičnikov, v katerem se je kot Čudežna ženska tudi pojavila Gal.

A. P. J.