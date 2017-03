Natalie Portman oskarje izpustila, ker je rodila

Amalia se je rodila 22. februarja

4. marec 2017 ob 09:53

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralka Natalie Portman in njen mož Benjamin Millepied sta pred dobrim tednom znova postala starša - rodila se jima je hčerka, ki sta jo poimenovala Amalia.

"Mama in otrok sta srečna in zdrava," je ob tem v izjavi za javnost zapisal zvezdničin tiskovni predstavnik in dodal, da se je Amalia rodila 22. februarja. 39-letni koreograf in štiri leta mlajša igralka imata tudi sina Alepha, ki bo junija dopolnil šest let.

Pojasnilo za odsotnost: ne visoka nosečnost, ampak rojstvo

Poročali smo že, da je Portmanova tik pred podelitvijo oskarjev, ki je bila v nedeljo ponoči po našem času, sporočila, da se prireditve ne bo mogla udeležiti zaradi svoje nosečnosti. "Izredno sem počaščena, da sem se znašla v družbi tako imenitnih nominirank, ki jim želim čudovit konec tedna," je še dodala in se opravičila, ker je na rdeči preprogi ne bo, rumeni mediji pa zdaj ugotavljajo, da je očitno rojstvo male Amalie želela še nekaj časa zadržati zase.

Zvezdnica je bila sicer nominirana za oskarja za najboljšo igralko - v biografskem filmu Jackie je namreč upodobila nekdanjo prvo damo ZDA Jackie Kennedy. Oskarja je na koncu domov odnesla Emma Stone za vlogo v muzikalu Dežela La La.



Zakonca Millepied sta se spoznala leta 2010 med snemanjem filma Črni labod (The Black Swan), ko jo je on učil baletnih gibov. Poročila sta se dve leti pozneje v Kaliforniji.

T. K. B.