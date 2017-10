NCIS bo naslednjo sezono ostal brez Pauley Perrette

Igralka govorice o nesporazumih zanika

4. oktober 2017 ob 21:47

Los Angeles - MMC RTV SLO

Preiskovalci na delu (NCIS) bodo naslednjo sezono izgubili najvidnejšo članico forenzične ekipe, ki pred televizijske zaslone privablja milijone oboževalcev.

Igralka Pauley Perrette, ljubljenka občinstva, ki smo jo lahko od samih začetkov serije spremljali v vlogi forenzičarke Abby Sciuto v Preiskovalcih na delu: NCIS (NCIS: Naval Criminal Investigative Service), po 15 sezonah zapušča priljubljeno ameriško nanizanko.

"Res je, da zapuščam NCIS," je Perrette sporočila prek Twitterja in dodala, da o tem, zakaj zapušča serijo, kroži mnogo neresničnih govoric. Zapisala je, da je odločitev o odhodu sprejela že lani in da upa, da bo Abby ostala v srcih oboževalcev "zaradi vsega, kar je dala v zadnjih 16 letih". "Rada jo imam toliko, kot jo imate radi vi."

Z odhodom 48-letne temnolaske, ki se je od leta 2003 pojavila v več kot 300 epizodah, tako v seriji ostajata le dva glavna lika, ki ju gledalci lahko spremljajo že od prvega dela – to sta Leroy Jethro Gibbs in Donald Mallard, ki ju igrata Mark Harmon in David McCallum.

Pauley Perrette je z vlogo v seriji NCIS dosegla svetovno slavo, prebila pa se je tudi med najbolje plačane televizijske igralke na svetu. Pri reviji Forbes so jo pred kratkim uvrstili med deset najbolje plačanih televizijskih igralk – s 7,2 milijona evrov se je uvrstila na rep prve deseterice.

M. Z.