Nekdanji zvezdnik Gleeja imel na tisoče fotografij otroške pornografije

Ne sme se več približevati mladoletnim

5. oktober 2017 ob 09:37

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralec Mark Salling, ki je med letoma 2009 in 2015 nastopal v priljubljeni seriji Glee, je priznal, da je imel na svojem računalniku spravljenih na tisoče fotografij spolnih zlorab otrok. Grozi mu do sedem let zapora.

35-letni ameriški igralec, ki je v Gleeju šest let igral športnika Noaha "Pucka" Puckermana, je bil aretiran decembra leta 2015, potem ko je nekdanje dekle obvestilo policijo o veliki zbirki otroške pornografije na več njegovih elektronskih napravah. Preiskovalci so na več računalnikih res odkrili več kot 25.000 fotografij in 600 videoposnetkov spolnih zlorab otrok. Nekatere žrtve so bile stare komaj tri leta.

Salling je v pismu priznal krivdo in se pogodil s tožilci, tako da se je izognil najvišji zagroženi kazni - 20 let zapora. Zdaj mu grozi od štiri do sedem let zaporne kazni, vsaki žrtvi pa bo moral plačati okoli 50.000 dolarjev. Poleg tega bo po prihodu na prostost vpisan na seznam spolnih prestopnikov, moral bo obiskovati terapijo in se izogibati območij, na katerih se zadržujejo mladoletniki.

Salling se je sicer že predtem znašel v navzkrižju z zakonom - marca leta 2015 je svojemu nekdanjemu dekletu Roxanne Gorzela v zunajsodni poravnavi zaradi obtožb fizičnega in spolnega nasilja odštel 2,7 milijona dolarjev. Gorzela je leta 2011 Sallinga namreč obtožila, da jo je prisilil k nezaščitenemu spolnemu odnosu, ko pa mu je dogodek nekaj dni pozneje očitala, naj bi jo potisnil na tla, da si je poškodovala kolena.

Prav Gorzela naj bi policijo obvestila o Sallingovi zbirki otroške pornografije.

A. P. J.