Od mrtvih vstaja še ena serija - po četrt stoletja se vrača Dinastija

16. maj 2017 ob 10:22

TV-mreža CW se je odločila, da posname svojo različico Dinastije, kultne ameriške žajfnice, ki smo jo spremljali - tudi na naši televiziji - med letoma 1981 in 1989.

Kot v ABC-jevem izvirniku se bo tudi CW-jeva predelava osredotočala na spor med dvema premožnima družinama iz Denverja v Koloradu, Carringtoni in Colbyji.

Pod novo serijo se bodo podpisali Josh Schwartz, Stephanie Savage in Sallie Patrick - prva dva sta znana po seriji Opravljivka (Gossip Girl), slednja po seriji Maščevanje (Revenge), vsi trije pa imajo tako izkušnje s snemanjem serij, v katerih so v osredju zdrahe bogatih in pretkanih.

Vse podrobnosti o igralski zasedbi še niso znane, bo pa eno od glavnih vlog odigrala Elizabeth Gillies, ki je pred tem igrala v seriji Seks, droge in rock'n'roll.

Kot poroča CNN, naj bi bila nova Dinastija rasno bolj raznolika od izvirnika - tako so lik Krystle, ki ga je v izvirniku igrala Linda Evans, posodobili v "Cristal, žensko hispanskega porekla, ki se poroči v belopolto anglosaksonsko družino in najvplivnejši ameriški razred". V vlogi Cristal se bo preizkusila perujsko ameriška igralka Nathalie Kelley, gledalcem znana iz serije Vampirski dnevniki.

Zaznamovala 80. leta

TV-mreža ABC je Dinastijo predvajala devet sezon, serija pa je skupaj s CBS-ovo rivalsko limonado Dallas zaznamovala 80. leta s svojo drzno modo in natupiranimi pričeskami, melodramatičnostjo, epskimi "babjimi ravsi" med protagonistkama Krystle (Linda Evans) in Alexis (Joan Collins) ter brezsramnim razkazovanjem luksuznih dobrin, ki si jih povprečni gledalec Dinastije nikdar ni mogel privoščiti.

Serija, iz katere se je rodil kratkotrajni "spin-off" Colbyji (1985-1987), je prejela pet emmyjev in služila kot navdih za številne TV-žajfnice, ki so ji sledile, a nobena se ni mogla približati statusu, ki ga je uživala Dinastija.

Od izvirne igralske zasedbe, v kateri sta med drugimi zaigrali tudi Heather Locklear (Melrose Place) in jugoslovanska princesa Catherine Oxenberg, je danes že pokojni John Forsythe, ki je upodabljal Blaka Carringtona. Igralec je umrl leta 2010, star 92 let.

K. S.