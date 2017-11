Oglašajo se nove žrtve Eda Westwicka in Kevina Spaceyja, Charlie Sheen obtožen pedofilije

Vsak dan se oglasi nova žrtev

9. november 2017 ob 11:21,

zadnji poseg: 9. november 2017 ob 11:40

Los Angeles - MMC RTV SLO

Le dan po tem, ko je zvezdnika serije Opravljivka Eda Westwicka igralka Kristina Cohen obtožila posilstva, kar je igralec odločno zanikal, se je s podobnimi obtožbami oglasila še ena igralka. Na Charlieja Sheena pa medtem letijo obtožbe glede pedofilije.

Nekdanja igralka Aurélie Wynn, ki je nastopala pod imenom Aurelie Marie Cao, je v zapisu na spletnem družbenem omrežju Facebook zatrdila, da jo je Westwick spolno napadel julija 2014 po zabavi v njegovi hiši. "Rekla sem "Ne!", ampak me je vseeno porinil z obrazom v tla, pod njegovo težo sem obležala povsem brez moči," je razkrila in dodala: "Oblečena sem bila v enodelne kopalke, ki jih je raztrgal. Bila sem popolnoma v šoku."

Wynnova je pojasnila še, da je o tem, da je bila posiljena, povedala svojemu takratnemu fantu Marku Sallingu (ki je pred kratkim priznal krivdo zaradi obtožbe posedovanja otroške pornografije), ta pa se je najprej pretvarjal, da ne ve, o kom govori, nato pa "okrivil mene in prekinil zvezo". Prijatelji so ji sicer verjeli, a so ji vsi po vrsti svetovali, naj o dogodku raje molči, ker ji javnost ne bo verjela, poleg tega pa jo bo hitro kdo obtožil, da je "tisto dekle", ki želi iz dogodka potegniti "svojih 10 sekund slave".

"Zato sem molčala in opazovala, kako pogosti so spolni napadi in spolno zastraševanje v tej industriji. Do točke, ko sem se vprašala, ali si sploh želim biti del sveta zabave, saj ni nič kazalo, da se bodo zadeve izboljšale," je dejala in pojasnila, da se je na koncu odločila za drugačno kariero, a ob zgodbi Kristine Cohen se je preprosto morala oglasiti, saj sama verjame, da je resnična: "Verjamem ti, Kristina Cohen, in se ti zahvaljujem, ker si tako dobro ubesedila vse, kar mora mlada igralka prestati zaradi moških, kot je Ed Westwick."

Poročali smo že, da je Cohenova v torek v dolgem in podrobnem zapisu na Facebooku Westwicka obtožila posilstva. Dogodek naj bi se zgodil pred tremi leti, ko je Cohenovo njen takratni fant (njegovega imena ne razkrije, pojasni pa, da je bil producent) pripeljal k Westwicku domov, kjer je 30-letni igralec predlagal orgijo. Cohenova je predlog zavrnila in hotela oditi, njen spremljevalec ni želel užaliti Westwicka, zato je Cohenovo prepričal, da ostaneta. Westwick naj bi nato Cohenovi predlagal, "da malce zaspi", ko pa se je zbudila, naj bi jo igralec s prsti posiljeval.

"Tako sem šla in se ulegla v sobi za goste, kjer sem nazadnje zaspala, a sem se zbudila z Edom na sebi in z njegovimi prsti v sebi. Rekla sem mu, naj neha, a je bil močan. Otresla sem se ga, kolikor sem mogla, a je zagrabil moj obraz, me stresel in mi rekel, da me hoče pof***ti. Bila sem paralizirana, preplašena. Nisem mogla govoriti, nisem se mogla premakniti. Držal me je in me posilil," je zapisala.

Westwick je vse očitke odločno zavrnil "Nikoli se nisem nobeni ženski na kakršen koli način vsilil. Sploh pa nisem nikoli storil posilstva," je zapisal na Twitterju in Facebooku. Na prošnjo revije People po komentarju na trditev Aurelie Wynn se ni odzval.

Spacey naj bi 18-letnika opil in začel grabiti za mednožje

Problematika, ki se je začela razkrivati z obtožbami proti znanemu hollywoodskemu producentu Harveyju Weinsteinu, njen obseg pa se je še razširil s trditvami o pedofilskem spolnem nadlegovanju Kevina Spaceyja, sicer vsak dan dobiva nove razsežnosti. Spacey, ki so ga najprej črtali iz zdaj že končane Netflixove serije Hiša iz kart, je zdaj doživel nov udarec, saj so ga na zahtevo režiserja Ridleyja Scotta izrezali iz že končanega filma. Ravno v sredo se je namreč oglasila nekdanja televizijska voditeljica Heather Unruh in razkrila, da je Spacey lani izkoristil svojo slavo, opil njenega 18-letnega sina in ga nato začel grabiti za mednožje. Mladenič, ki ima zdaj 19 let, je ob pomoči neke mimoidoče ženske, pobegnil iz Spaceyjevih krempljev, njegova mama pa se je zdaj odločila zadevo predati v preiskavo policiji.

Obtožbe proti Sheenu: spolni odnos s 13-letnikom

Obtožbe o pedofiliji pa letijo tudi na nekoč enega najbolje plačanih televizijskih zvezdnikov Charlieja Sheena, ki naj bi pred več kot 30 leti spolno zlorabil takrat 13-letnega Coreyja Haima. Sheen, ki je imel takrat 19 let, naj bi dečka spodbudil h kajenju trave, nato pa sta analno spolno občevala, je v sredo za National Enquirer razkril Haimov dober prijatelj Dominick Brascia. Haim je namreč leta 2010 umrl zaradi pljučnice oz. posledic dolgoletne zlorabe mamil in drugih prepovedanih substanc. Sheen je vse obtožbe odločno zanikal.

Haimov dober prijatelj je bil tudi Corey Feldman, ki že leta opozarja na spolno nadlegovanje in spolne zlorabe (tudi mladoletnih in celo otrok) v Hollywoodu. Pred štirimi leti je tako izdal knjigo z naslovom Coreyography, nekakšne svoje spomine na leta v Hollywoodu, v kateri je razkril, da sta bila on sam in Haim žrtvi spolnega nasilja. "Ljudje, ki so meni in Coreyju to storili, so še vedno tu, še vedno delajo, to so eni najbogatejših in najvplivnejših ljudi v tem poslu. In ni jim všeč, da o tem govorim. Želijo, da bi bil mrtev," je tako med drugim dejal pred tremi leti, ko je predstavljal svojo knjigo.

T. K. B.