Olivia Newton-John se tretjič bori z rakom

Zatekla se je k naravnim zdravilom

11. september 2018 ob 08:05

Melbourne - MMC RTV SLO

Pevka in igralka Olivia Newton-John je razkrila, da je že tretjič zbolela za rakom, a ostaja pozitivna: "Znova ga bom premagala."

Igralka, ki je zaslovela z vlogo prikupne Sandy v muzikalu Briljantina, je raka na prsih prvič premagala leta 1992, drugič pa leta 2013. Zdaj je v pogovoru za avstralsko televizijsko oddajo Sunday Night dejala, da se ji je bolezen ponovila, a tokrat se je rak z dojk razširil tudi na spodnji del hrbtenice. Proti raku se bori z medicinsko marihuano in drugimi naravnimi zdravili.

"Sem le ena izmed milijonov ljudi, ki bijejo ta boj. Morda bi morala uporabiti besedo 'potovanje', ne 'boj', čeprav veliko ljudi to izkušnjo doživi kot boj. Sama jo dojemam bolj kot del misije," je dejala v čustvenem intervjuju in dodala, da hodi na obsevanja, predvsem pa ji pomagajo naravni pripomočki. "Verjamem, da bom zmagala, to je moj cilj."

Poziv Avstraliji

Newton-Johnova je ob tem pozvala Avstralijo, naj sledi zgledu Kalifornije in dovoli uporabo marihuane v medicinske namene. Sama je bila sicer rojena v Cambridgu v Veliki Britaniji, živi pa med Melbournom in Los Angelesom. "Moje sanje so, da bi bila medicinska marihuana tudi v Avstraliji na voljo vsem rakavim bolnikom."

Štirikratna dobitnica glasbene nagrade grammy je še dodala, da doživlja tudi trenutke obupa in nemoči, a da je imela "neverjetno kariero" in da "se ne more nad ničemer pritoževati".

Potem ko je prvič premagala to zahrbtno bolezen, je v Melbournu ustanovila tudi sklad za preprečevanje in raziskave raka.

A. P. J.