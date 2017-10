Pijano nogometašico zaradi razgrajanja vrgli iz zabaviščnega parka

Alex Morgan se je za svoje obnašanje že opravičila

4. oktober 2017 ob 20:25,

zadnji poseg: 4. oktober 2017 ob 21:18

Alex Morgan, ena najboljših nogometašic na svetu, je bila ob obisku zabaviščnega parka na Floridi udeležena v incident, pri katerem je morala posredovati tudi policija.

Zvezdnica ženskega nogometa, Američanka Alex Morgan, igra v ameriškem klubu Orlando City, je s prijatelji obiskala zabaviščni park Ecpot, ki spada pod zabaviščni kompleks Walt Disney World Resort, postavljen ob floridsko jezero Buena Vista.

V njeni družbi sta bila tudi Donny Toia in Giles Barnes, nogometaša moške ekipe kluba Orlando City. Barnes na nogometnih zelenicah sicer zastopa tudi jamajško reprezentanco. Nogometna trojica se je v družbi še približno dvajsetih prijateljev zabavala v enem izmed lokalov zabaviščnega parka, ko naj bi se Barnes prerinil pred nekega drugega obiskovalca parka in se nato z njim zapletel v besedni spopad.

Na kraju so hitro posredovali policisti, ki so Barnesa odpeljali proti vhodu parka, kjer navadno izdajajo opozorila za prekrške, vendar so se morali vrniti in na kraju incidenta posredovati še enkrat. Tokrat je za nemir poskrbela Alex Morgan, ki je v lokalu "kričala" in "delovala zelo omamljeno," kot naj bi po pisanju Guardiana pisalo v policijskem poročilu.

Policija je nogometno zvezdnico skupaj z Donnyjem Toio in njegovo ženo Courtney pospremila v posebno konferenčno sobo, kjer so jih za krajši čas zadržali in jih seznanili s prekrški, nato pa so jih pospremili iz zabaviščnega parka. Podana ni bila nobena ovadba.

Za izgrede kriva pivska igra?

Glede na fotografijo, ki jo je Morgan nekaj ur pred incidentom objavila na družbenem omrežju Instagram, mediji in javnost predvidevajo, da se je skupina zabavala s popularno pivsko igro "Okoli sveta" (ang. Around the World), pri kateri skušajo obiskovalci Epcota alkoholno pijačo spiti v enajstih različnih paviljonih, ki predstavljajo različne države sveta.

28-letna nogometašica je že prevzela odgovornost za neljubi dogodek. Na Twitter je zapisala: "Želim se opravičiti za svoja dejanja. Poskrbela bom, da se to ne bo zgodilo nikoli več." Iz njenega kluba so sporočili, da so z dogodkom seznanjeni in da se bodo s tem soočili znotraj kluba.

Morgan je v svoji karieri igrala za različne nogometne klube v ZDA, z Lyonom pa je zaigrala tudi v francoski ženski ligi. Zelo uspešna je tudi na reprezentančnih nastopih – od leta 2010 je za žensko reprezentanco odigrala 130 tekem in zadela 77 golov.

Annual around the world in 8 hours. No big. A post shared by Alex Morgan (@alexmorgan13) on Oct 1, 2017 at 4:43pm PDT

