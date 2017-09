Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenke pričakovano niso imele možnosti proti Nemčiji. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nemke prevelik zalogaj za Slovenke

Slovenija 20. oktobra proti Češki

16. september 2017 ob 17:19

Ingolstadt - MMC RTV SLO, STA

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2019 v skupini 5 v Ingolstadtu izgubila proti Nemčiji z 0:6 (0:4).

Izbranke Damirja Roba so kvalifikacije začele s pričakovanim porazom proti eni najboljših ženskih nogometnih reprezentanc, trenutno drugi na lestvici Mednarodne nogometne zveze. Nemke, dvakratne svetovne in osemkratne evropske prvakinje, je v vodstvo popeljala Svenja Huth v 15. minuti, Dzsenifer Marozsan je z bele točke podvojila prednost gostiteljic v 18. minuti, do konca polčasa pa sta zadeli še Kathrin-Julia Hendrich v 35. in Tabea Kemme v sodniškem dodatku prvega dela. Slednja je v 80. minuti povišala na 5:0. Kristin Demann je v 88. minuti postavila končni izid.

Rob je v začetno enajsterico uvrstil Sonjo Čevnik, Špelo Rozmarič, Saro Agrež, Kristino Erman, Matejo Zver, Dominiko Čonč, Laro Prašnikar, Barbaro Kralj, Kajo Eržen, Saro Makovec in Tjašo Tibaut. V nadaljevanju so priložnost dobile še Adrijana Mori, Špela Kolbl in Manja Rogan.

Slovenke bodo naslednjo tekmo v tem tekmovanju igrale 20. oktobra, ko bodo v Domžalah gostile Češko.

V kvalifikacijah igrajo reprezentance v sedmih skupinah. Na SP se bodo neposredno uvrstile zmagovalke skupin, štiri najboljše drugouvrščene pa bodo igrale dodatne kvalifikacije.

