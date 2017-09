Princ Harry končno predstavil Meghan kraljici Elizabeti

Po romantičnem afriškem oddihu par še na Škotsko

13. september 2017 ob 18:21

London - MMC RTV SLO

Po dobrem letu zveze je britanski princ Harry svoje dekle, ameriško igralko Meghan Markle, končno predstavil še najvišji avtoriteti na britanskem dvoru - svoji babici kraljici Elizabeti II.

Kot je za US Weekly povedal prijatelj Marklove, je bila zvezdnica serije Suits kar malce živčna pred srečanjem 3. septembra. 33-letni Harry in 36-letna Meghan sta se ravno vrnila s tritedenskega romantičnega oddiha v Bocvani in Zambiji ter sta dopustniške vtise strnjevala v njegovem stanovanju v Kensingtonski palači.

Ker sta bila Harryjev oče princ Charles in njegova mačeha Camilla v tistem času na svojem posestvu Birkhall na Škotskem, se je rdečalasi, do ušes zaljubljeni princ odločil, da se z Meghan za dva dni zapeljeta 900 kilometrov severno in obiščeta družino, saj vse poletje ni bil na Škotskem.

Poleg tega pa si je res želel, da bi njegovo dekle končno spoznalo 91-letno kraljico, navaja dobro obveščeni vir.

Sledi napoved zaroke?

Par je tako le 24 ur za tem, ko sta priletela iz Afrike, že potrkal na vrata gradu Balmoral, kraljičine poletne rezidence. "Dobro je šlo. Celoten konec tedna je bil čisti uspeh. Harry je komaj čakal, da babici predstavi žensko, ki jo močno ljubi. Nedvomno je bilo to prvo srečanje od številnih," je prepričan vir. In že naslednje srečanje bi bile lahko priprave na novo kraljevsko poroko.

Številni namreč menijo, da je Harry Marklovo na afriškem dopustu zaprosil za roko, a da nočeta, da bi za to kdor koli že vedel. Naj pa bi osebje v palači že začelo priprave na uradno naznanitev zaroke. "Te stvari se načrtujejo krepko vnaprej, ni lahko kar razkriti take novice. Vsi vedo, kako srečen Harry je in kako komaj čaka na dan, ko bo zaroka naznanjena."

Navdušeni nad Meghan

Celotna kraljeva družina, s princem Williamom in vojvodinjo Kate na čelu, naj bi bila nad Marklovo navdušena - pa čeprav so bili najkonservativnejši krogi znotraj monarhije sprva malce skeptični glede na to, da ni modre krvi, da je mulatka in da je bila pred tem že enkrat poročena (med letoma 2011 in 2013 s producentom Trevorjem Engelsonom).

A, kot pravi vir, "se popolnoma vklaplja v družino", drugačno poreklo pa ne igra nobene vloge. "S Charlesom se naravnost krasno ujame, pa tudi s Camillo."

Da o Harryju sploh ne govorimo. Kot je v zadnji številki Vanity Faira razkrila sicer zelo disciplinirano zadržana Marklova (ki je poniknila tudi z družbenih omrežij), sta s Harryjem "preprosto srečna in zaljubljena". Vir pa: "Meghan in Harry sta v tako krasnem obdobju - Afrika je njuno razmerje popeljala še na višjo raven. Nora sta drug na drugega."

Mimogrede, žena princa Williama, vojvodinja Kate, je kraljico v živo spoznala šele po petih letih zveze.

Bosta pa princ Harry in Meghan ločeno preživela njegov 33. rojstni dan, ki ga princ praznuje v petek. Marklova bo namreč v Torontu, kjer snema sedmo sezono serije Suits, zato sta nazdravila v dvoje kar že ta konec tedna v Londonu.

K. S.