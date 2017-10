Prva transseksualka v središču Playboya

Odločitev je sprožila burne odzive

21. oktober 2017 ob 22:02

London - MMC RTV SLO, Reuters

Novembrska izdaja Playboya bo prva, v kateri se bo na središčnih straneh revije predstavila transseksualna ženska. Osebno naj bi jo izbral sam Hugh Hefner.

Ines Rau, francoska transseksualna manekenka, ki se je za Playboy razgalila že leta 2014, se bo v novembrski izdaji pojavila na središčnih straneh revije, kjer je vsak mesec predstavljena t. i. playmate (ang. partnerka za igro). S tem se bo francoski model zapisal v zgodovino, saj pred tem na središčnih straneh še nikoli ni bila predstavljena transseksualna ženska.

"Vsaka ženska lepota si zasluži, da jo slavimo," je za Reuters povedala Ines, ki naj bi jo pred svojo smrtjo na središčne strani revije uvrstil nihče drug kot oče Playboya Hugh Hefner, ki je bil znan kot velik zagovornik svobode in raznolikosti. "Povedal mi je, da je name zelo ponosen," je o tem povedala francoska manekenka.

Transseksualni modeli postajajo v modnem svetu vse bolj opaženi. Marca se je prva transseksualna ženska tako pojavila na naslovnici francoske izdaje kultne revije Vogue, avgusta pa je kozmetični velikan L'Oreal v svojo oglaševalsko kampanjo vključil transseksualni fotomodel Munroe Bergdorf.

"Številna spodbudna sporočila, ki sem jih prejela od ljudi, so bila neverjetna, čeprav še vedno pogosto slišim, da sem grda in da se nikoli ne bi smela pojaviti v Playboyu," je dodala.

Korak v pravo smer

Različne organizacije, ki se borijo za enakost, so Playboyevo potezo pozdravile kot korak v pravo smer. "Transseksualne ženske so ženske. To ni stvar debate. Podpiramo Ines, saj se nenehno zavzema za pravice transseksualcev po vsem svetu," je povedal predstavnik LGBT organizacije Stonewall.

Playboyeva odločitev je na družbenih omrežjih spodbudila različne odzive, veliko od njih je bilo negativnih. Oglasili so se tudi številni naročniki, ki so zatrjevali, da zaradi te poteze revije ne bodo več kupovali.

"Takšni ljudje bodo vedno obstajali. Če lahko s svojimi dejanji drugim pomagam, da se bodo lažje sprejemali, potem je vredno," je svojo motivacijo razložila 26-letna manekenka, ki je pred tem že sodelovala z modno hišo Balmain, pojavila pa se je tudi v italijanski izdaji revije Vogue.

M. Z.