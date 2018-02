Samomor Jill Messick - prva kolateralna žrtev gibanja "Me Too"?

9. februar 2018 ob 20:35

Jill Messick, nekdanja menedžerka igralke Rose McGowan, prve borke gibanj proti spolnemu nadlegovanju v Hollywoodu "Me Too" in "Time's Up", je storila samomor.

50-letna Messickova, ki je med letoma 1997 in 2003 delala za Weinsteinovo družbo Miramax, je trpela za depresijo in bipolarno motnjo, njena družina pa za njeno smrt krivi tako Harveyja Weinsteina kot Rose McGowan, posredno pa tudi gonjo, ki jo je sprožilo gibanje "Time's Up".

Kot so v izjavi za javnost zapisali svojci, je bila Messickova "povsem uničena", ko je Weinsteinov odvetnik objavil e-pisma, v katerih je Messickova posredno stopila v bran Weinsteinu, ko je zapisala, kaj ji je Rose povedala leta 1997.

"Jill je bila žrtev naše nove kulture neomejenega deljenja informacij in pripravljenosti, da vsako izjavo sprejmemo kot dejstvo," so zapisali. "S hitrim širjenjem infortmacij so se širile tudi neresnice o Jill kot osebi, ki jih ni mogla ali jih ni bila pripravljena izpodbijati. Postala je kolateralna žrtev že tako grozljive zgodbe."

Javno blatenje

Družina Messickove trdi, da je McGowanova svojo nekdanjo menedžerke javno blatila in o njej izrekla "netočne obtožbe in insinuacije", nazadnje ta mesec ob promociji avtobiografije Brave (Pogumna), a se je Messickova odločila, da teh ne naslovi javno, da ne bi odvrnila pozornosti od žrtev spolnih napadov, saj je gibanje proti spolnim zlorabam "goreče podpirala".

"Odločila se je, da ne bo še prilila olja na ogenj, s tem pa je dopustila, da trpita njeno ime in ugled, čeprav ni storila ničesar narobe," navajajo. "Nikdar se ni odločila, da postane javna osebnost - to izbiro so ji odvzeli."

Svojci navajajo, da se je McGowanova zaupala Messickovi po neprijetnem srečanju z Weinsteinom na filmskem festivalu Sundance leta 1997. Takrat naj bi vsemogočni hollywoodski producent igralko oralno posilil v vroči kadi, trdi McGowanova, ki se je z weinsteinom sicer pred leti izvensodno poravnala.

Messickova je incident nemudoma prijavila svojim šefom. "Rose ni niti enkrat v tistem pogovoru uporabila besede "posilstvo". Kljub temu je Jill prepoznala, da je Harvey Rose storil nekaj nezaželjenega, če ne celo nezakonitega. Takoj je šla do svojih šefov, jim povedala Rosino zgodbo in vztrajala, naj nemudoma ukrepajo. Rekli so ji, da bodo."

Weinsteinovo zanikanje

Ko je McGowanova oktobra po 20 letih prvič javno spregovorila o domnevnem posilstvu za New York Times, je dejala, da je Messickovi takoj naslednji dan povedala za napad. "Objela me je," se je spominjala igralka, a ob tem dodala, da se v naslednjih mesecih ni počutila, da ima podporo svoje menedžerske ekipe in da je dobila občutek, da bi bilo vložiti ovadbo proti Weinsteinu "brezupno".

Weinsteinov odvetnik sicer zanika, da bi imela njegova stranka z McGowanovo nesporazumni spolni odnos, kategorično pa zanika posilstvo. Ob tem je še dejal, da se je McGowan odločila namesto ovadbe od Weinsteina "zahtevati denar", v naslednjih letih pa je še sodelovala z njim in se pojavljala na prireditvah z njim.

Izvensodna poravnava

Po poročanju New York Timesa se je McGowanova z Weinsteinom leta 1997 po domnevnem spolnem napadu pogodila za visok znesek. Svojci Messickove pravijo, da menedžerka za dogovor ni vedela. "V tistem času je vse, kar je Jill vedela, da je bila stvar rešena in da je Rose še naprej snemala filme z Weinsteini. Nikdar ni vedela za podrobnosti, do nedavnega, ko se je Rose odločila, da jih obelodani."

"Ko je dan za dnem videvala svoje ime na naslovnicah, v sklopu usmerjanja pozornosti ene same osebe nase in na svoj osebni boj, skupaj s Harveyjevimi obupnimi poskusi, da bi si opral ime, je bilo zanjo uničujoče," so povedali.

Rose McGowan je v svojem boju zelo radikalna - ostra je tako do Weinsteinovih dejanj kot do kolegic v Hollywoodu. Med drugim je za hinavko označila Meryl Streep, ki da je "vedela za Weinsteinovo početje", križ pa je potegnila tudi čez nekdanjo prijateljico in soigralko Alysso Milano, ker ostaja prijateljica zdaj že odtujene Weinsteinove soproge Georgine Champan.

Messickovo so preživeli soprog in dva otroka.

